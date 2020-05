Unter Dampf: Vor 150 Jahren wurde die Bahnstrecke von Bad Kleinen nach Lübeck eröffnet

Bad Kleinen/Grevesmühlen/Lübeck

Es ist ein historisches Datum für Westmecklenburg: Vor 150 Jahren rollte der erste Zug von Lübeck nach Bad Kleinen, die Industrialisierung der Region erlebte dadurch einen gewaltigen Aufschwung. Denn die einzigen Verkehrswege neben den Verbindungen auf der Ostsee waren die holprigen Alleen. Die Bahn brachte Fortschritt und Tempo in die Entwicklung.

Nur wenige politische Entscheidungen wirken so lange nach wie der Bau neuer Verkehrswege. Wer heute Mecklenburg auf seinen Alleestraßen durchquert oder in einem Zug durch Wiesen und Felder fährt, profitiert von den verkehrspolitischen Entscheidungen des 19. Jahrhunderts. Die damals entstandenen Chausseen und Eisenbahnen verbinden bis heute. Ein direkter Anschluss an eine Chaussee oder an eine Eisenbahnstrecke konnte entscheidend sein für den wirtschaftlichen Aufstieg einer ganzen Region. Nicht anders verhält es sich in der Gegenwart mit dem Bau von Autobahnen oder dem Breitbandanschluss. Es liegt in der Natur der Sache, dass über Entscheidungen dieser Tragweite gestritten wurde. Denn es ging dabei um die Zukunft einer ganzen Region.

Anzeige

Geschichts- und Bahnexperte Autor Sven Schiffner beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte und den Geschichten der Region Westmecklenburg. Ob es die Historie des Klützer Kaffeebrenners ist oder die Entwicklung der Industrie entlang der Bahnstrecke in Nordwestmecklenburg, immer wieder stößt der Bankkaufmann aus Wotenitz auf neue interessante Details. Neben der Bahngeschichte beschäftigt er sich auch mit den Hintergründen der „Cap Arcona“-Katastrophe, das Schiff sank Anfang Mai 1945 in der Lübecker Bucht. 7000 KZ-Häftlinge starben damals in den letzten Tagen des Krieges. Sven Schiffner arbeitet nicht nur die Geschichte der „Cap Arcona“ und der Opfer auf, er hält regelmäßig Vorträge zu den Hintergründen und sorgt dafür, dass das Gedenken an diese dunklen Seiten der Geschichte erhalten bleibt.

Industrialisierung der Märkte verlangte neue und schnellere Wege

Die Wertschöpfung in Mecklenburg stammte seit jeher aus der Landwirtschaft. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts konnten landwirtschaftliche Erträge durch die neu aufkommenden mineralischen Düngemittel gesteigert werden. Die Häfen in Wismar und Rostock lagen ideal, um den baltischen Markt gut erschließen zu können.

Weitere OZ+ Artikel

In direkter Nähe lagen jedoch auch die Häfen von Hamburg, Lübeck und Stettin, die ebenfalls große Einzugsgebiete versorgten. Waren diese Städte im Mittelalter in der Hanse näher zusammengerückt, um gemeinsame Handelsregeln aufzustellen, stand man nun in Konkurrenz. Denn eine neue Erfindung machte den Transport von Waren über lange Distanzen auf einmal schnell und günstig: Die industrielle Revolution brachte die Dampfschifffahrt in die Häfen und die Eisenbahn nach Mecklenburg – und sie veränderte die jahrhundertealten Wirtschaftsbeziehungen radikal und nachhaltig.

Eine „Kriegsdampflok“ der Baureihe 52 rangiert bei einer Sonderfahrt im September 1995 im Bahnhof von Grevesmühlen. Quelle: Robert Haberer

Das Eisenbahnnetz in Mecklenburg entwickelte sich erstaunlich schnell. Ausgangspunkt war die 1846 eröffnete Fernbahn Berlin– Hamburg, die auf Betreiben der Schweriner Regierung einen „Umweg“ über Ludwigslust und Hagenow nehmen musste. In nur vier Jahren wurden bis 1850 die Städte Rostock, Güstrow, Wismar und Schwerin an die Berlin–Hamburg-Bahn angeschlossen. Erst 1867 kamen die Verbindungen nach Neubrandenburg und Stettin hinzu. Die Eisenbahn sorgte für die erste Globalisierungswelle der modernen Wirtschaft.

Galerie: Eine Reise von Lübeck nach Bad Kleinen

Zur Galerie Begleiten Sie uns auf einer Tour an den Gleisen, die seit 1870 Lübeck und Bad Kleinen verbinden! Aufnahmen aus unterschiedlichen Jahrzehnten zeigen die wechselvolle Geschichte der Strecke, die Herrnburg, Schönberg, Grevesmühlen und andere Orte im heutigen Nordwestmecklenburg an das deutsche Bahnnetz anschloss.

Direkte Verbindung im Norden Mecklenburgs fehlte

Doch dieses Eisenbahnnetz wies eine empfindliche Lücke auf: Ausgerechnet zwischen Mecklenburg und Lübeck fuhren keine Züge. Eine Verbindung zwischen den Hafenstädten Stettin, Rostock und Wismar nach Lübeck war nur mit einem langen Umweg über Hamburg möglich. Zwar forderte Preußen seit längerer Zeit eine direkte Verbindung zwischen Stettin und Lübeck, doch die Landesregierung in Schwerin hatte an diesem Lückenschluss kein gesteigertes Interesse. Die Gründe hierfür lagen nicht nur in der erforderlichen Sparsamkeit, denn Mecklenburg war seit jeher kein reiches Land. Vielmehr hatte man in Schwerin geopolitische Gründe.

Lübeck als zentraler Drehpunkt

Lübeck hatte als Handels- und Wirtschaftsstandort für den Westen Mecklenburgs eine herausragende Bedeutung. Mit der Eröffnung der Eisenbahnstrecke nach Hamburg im Jahr 1865 existierte eine schnelle Verbindung zwischen den beiden wichtigsten Häfen der Ostsee ( Lübeck) und der Nordsee ( Hamburg). Eine direkte Eisenbahnverbindung zwischen Lübeck und den mecklenburgischen Städten Schwerin und Wismar hätte die regionale Bedeutung Lübecks zusätzlich gestärkt – und zwar zulasten Mecklenburgs. Die Landesregierung wollte die eigenen Städte schützen. Es ist wahrscheinlich aus diesem Grunde niemals zu einer direkten Eisenbahnverbindung zwischen Schwerin oder Wismar nach Lübeck gekommen, obwohl diese Projekte über Jahrzehnte hinweg immer wieder geplant und diskutiert wurden.

Die Schweriner Regierung genehmigte schließlich den Bau einer Eisenbahn zwischen dem Dorf Kleinen am Schweriner See und Lübeck. Damit hatte sich nach langer Diskussion die kürzeste Variante des Lückenschlusses nach Lübeck durchgesetzt. Und Kleinen (ab 1915 „ Bad Kleinen“) wurde zum wichtigsten Bahnknoten im Nordwesten Mecklenburgs.

Dem ersten Bauunternehmen ging nach zwei Jahren das Geld aus

Einer privaten Eisenbahngesellschaft, die 1866 mit dem Bau des Lückenschlusses begann, ging nach zwei Jahren Bauzeit das Geld aus. Schließlich übernahm die Großherzogliche Friedrich-Franz-Eisenbahn die halbfertige Strecke. Die Bauarbeiten erwiesen sich als anspruchsvoll, denn immer wieder rutschten Dämme ab oder erwies sich der Baugrund als nicht tragfähig. Der Neubau einer Trave-Brücke und die Einbindung der neuen Bahnstrecke in den damaligen Lübecker Personenbahnhof stellten die Ingenieure ebenfalls vor größere Probleme.

Im Sommer 1870 war es dann so weit. Die „Wöchentlichen Anzeigen für das Fürstentum Ratzeburg“ kündigten am 31. Mai 1870 die Eröffnung der Bahnstrecke an – allerdings mit einer Kommunikationspanne, denn der Fahrplan war noch nicht veröffentlicht: „Über die Abgangszeit der einzelnen Züge ist bisher nichts Bestimmtes zu erfahren gewesen, doch wird, wie wir hören, auf den Anschluss anderer Bahnen Rücksicht genommen.“

Zwei Züge am Tag auf der Strecke

Der offizielle Personenverkehr zwischen Mecklenburg und Lübeck begann am 1. Juni 1870. Je zwei Züge fuhren täglich in jede Richtung und benötigten für die 62 Kilometer lange Gesamtstrecke etwa 90 Minuten. Eine größere Bedeutung erlangte die Eisenbahnstrecke knapp 40 Jahre später mit Eröffnung des neuen Lübecker Hauptbahnhofes im Jahre 1908. Erst jetzt waren durchgängige Reisezüge zwischen Hamburg und Stettin oder nach Skandinavien möglich. Diese Züge nahmen ihren Laufweg über die Bahnstrecke zwischen Bad Kleinen und Lübeck.

Wismar blieb Randlage im Schienennetz

Reisen um die Jahrhundertwende Quelle: Archiv

Die geopolitischen Entscheidungen des 19. Jahrhunderts wirken bis heute: Weil Bad Kleinen zum Ausgangspunkt der Eisenbahn nach Lübeck wurde, verfügt die Landeshauptstadt Schwerin über eine gut ausgebaute Eisenbahnverbindung nach Hamburg. Nur die Hansestadt Wismar konnte sich aus ihrer Randlage im mecklenburgischen Eisenbahnnetz niemals befreien. Die letzten Pläne einer direkten Eisenbahnlinie zwischen Wismar und Lübeck verschwanden 1905 in den Archiven.

Ein späterer Lückenschluss zwischen Rehna und Schönberg hätte eine direkte Verbindung zwischen Schwerin und Lübeck ermöglicht. Doch auch dieses Vorhaben wurde nicht nur wegen geopolitischer, sondern auch wegen wirtschaftlicher Bedenken verworfen.

Ein Dampflokomotive der Baureihe 24, bekannt als „Steppenpferd“, erreicht bei einer Sonderfahrt im Juni 2002 den Bahnhof von Bad Kleinen. Quelle: Robert Haberer

Inzwischen wird die Elektrifizierung vorbereitet

Und so ist die Diskussion der heutigen Tage über den Bau der Verbindungskurve bei Gallentin die Antwort auf eine 150 Jahre alten Entscheidung. Denn die geopolitischen Ziele haben sich verändert: Längst muss Mecklenburg nicht mehr vor Lübeck geschützt werden. Aber der Bau der künftigen Fehmarn-Belt-Querung wird die Verkehrsströme in Norddeutschland neu ordnen.

150 Jahre nach ihrer Eröffnung wird die Bahnstrecke zwischen Bad Kleinen und Lübeck einen Teil dieser neuen, nun europäischen Verkehrsströme aufnehmen. Das Volkskundemuseum in Schönberg und das Städtische Museum in Grevesmühlen bereiten unter dem Titel „Vom Ankommen und Abfahren“ eine gemeinsame Sonderausstellung zum 150. Eisenbahnjubiläum vor. Zu sehen sein wird diese Ausstellung im Herbst 2020 in beiden Städten.

Lesen Sie dazu auch

Von Sven Schiffner