Unterwegs im Schilf – so war die Treibjagd am Wismarer Stadtrand

Überall sind frische Hufspuren und aufgewühlte Erde zu sehen: Wildschweine scheinen hier regelmäßig unterwegs zu sein, doch zu sehen sind die Tiere im Moment nicht. Sie schlafen im Schilf, als ihnen Treiber auf den Pelz rücken. Die wollen das Schwarzwild hin zu den 30 Jägern scheuchen. „Das wird nicht einfach“, sagt Diedrich Klefer. Der Landwirt aus Krusenhagen ist einer der 13 Männer und blickt mit ihnen auf ein riesiges, unübersichtliches Gebiet. Das Schilf ist weit über zwei Meter hoch, die kräftigen Pflanzen stehen dicht an dicht. „Los“, ist aus der Ferne zu hören. Die Treibjagd beginnt.

Männer, junge und alte, haben sich aufgereiht – jeweils etwa 20 Meter voneinander entfernt. Diese Linie sollen sie beim Gehen halten, egal, was ihnen in den Weg kommt. Und das ist eine ganze Menge: Gräben, Brombeer-büsche, Bäume, Brennnesseln, Dornen.

Helfer versinkt im schlammigen Wasser

Gleich zu Beginn versinkt ein Treiber bis zum Oberschenkel im schwarz-schlammigen Wasser, Schuhe und Füße sind nass. Ein anderer Treiber kriecht auf Knien unter dicken Ästen hindurch. Drei Hunde laufen mit den Männern mit. Die Vierbeiner sind aufgeregt, seit sie die Autos verlassen haben. Sie riechen, dass es hier Wildschweine gibt – so wie Heideterrier „Karl“. Er jault nervös, bis er endlich loslaufen darf. Fürs Treiben hat er eine Stöberprüfung abgelegt. Flink und unermüdlich läuft „Karl“ schnüffelnd durchs Schilf. Sein Herrchen ist mit ihm extra für die Treibjagd aus Hannover angereist.

Mit den Armen drücken die Treiber die dicken Schilfhalme weg und kämpfen sich so den Weg frei. Sehen können sie im Dickicht oft nicht mehr als einen Meter. Ab und zu treffen sie auf schmale Pfade am Boden. Wenn sie auf denen gehen würden, könnten sie viel Kraft sparen. Doch das tun sie lieber nicht. „Das sind die Wege der Wildschweine, auf denen wird man schnell umgerannt“, erklärt Diedrich Klefer. Der Landwirt hilft den Jägern gerne. Regelmäßig würden seine Maisfelder von den Tieren durchwühlt. „Und dann helfen mir die Jäger.“

Gräben verteilen sich über das ganze Schilfgebiet

Nach etwa 30 Minuten haben sie das erste Gebiet durchkämmt. Ein Schuss ist nicht gefallen. Nun wird mit Stöcken an dicken Brombeerbüschen geklopft. Doch Wildschweine kommen auch dort nicht zum Vorschein. Danach wird der nächste Schilfabschnitt ins Visier genommen. Den schauen sie sich erst mal von oben mit moderner Technik an. Die zeigt ihnen, wo überall Gräben sind. Und die sind überall.

Trotzdem geht es weiter. Auch Jagdleiter und Pächterobmann Maik David ist bei den Treibern. Er hat ein Gewehr dabei und ist jetzt im Abschnitt unterwegs, der direkt an die Gärten in der Poeler Straße grenzt. Auch dort ist das Schilf sehr dicht, der Boden nass und aufgeweicht. Nach etwa 30 Metern taucht in seiner Nähe ein großes Wildschwein auf. „Sau neben mir“, ruft er laut, um die anderen Treiber zu warnen. Denn Wildschweine, die in Panik geraten, können aggressiv sein.

Gummistiefel verfangen sich in den Bodenranken

Es raschelt im Schilf, die Sau läuft weg. Dann knallt es am anderen Ende des Schilfgebietes. Kurz nacheinander fallen zwei Schüsse. Einer der Jäger, die sich am Rand positioniert haben, hat Wildschweine ins Visier genommen. Ob er getroffen hat, wissen die Treiber nicht. Sie kämpfen sich weiter durchs Gestrüpp. Immer wieder verfangen sie sich dabei mit ihren Schuhen und Gummistiefeln in den Bodenranken und bleiben im Morast stecken.

Zwischendurch hören sie es im Schilf rascheln, mal laut, mal leise. Manchmal sind es die Hunde, manchmal Wildschweine. Und immer wieder stoßen die Treiber auf Müll. Fässer, Verbandskästen, Plastik liegen dort, wo schon lange kein Mensch mehr gewesen ist. Und mittendrin steht plötzlich sogar ein Drahtzaun. Maik David kann so die Linie der Treiber nicht halten. Er muss erst einmal um den Zaun herumlaufen.

Wildschweine haben sich im Gebiet stark vermehrt

Die Wildschweine kennen sich in dem Gebiet besser aus. Sie haben sich zwischen der Poeler Straße und dem Gewerbegebiet stark vermehrt. Auf der Suche nach Nahrung verwüsten sie Gärten, Grünstreifen und Rasenflächen an Wohnhäusern. Sie laufen vor Autos und treffen morgens auf Kinder, die auf dem Weg zur Schule sind. Die Tiere mit Vergrämungsmittel zu vertreiben, ist nicht gelungen. Schießen dürfen die Jäger in bewohnten Gebieten nicht, deshalb versuchen sie es jetzt beim Schlafplatz der Tiere.

Nach etwa drei Stunden haben die Treiber den zweiten und größten Abschnitt der Jagd durchquert. Einige haben blutige Schnitte in den Fingern. Sie sind im Graben versunken und haben sich an scharfen Schilfblättern herausgezogen. Alle ruhen sich aus, die Kräfte lassen nach. Während sie Pause machen, knallt es noch zweimal.

Tempo auf der Straße ist für die Jagd gesenkt worden

Dann geht es durch den letzten Abschnitt – hin zur Straße, die vom Kreisel ins Gewerbegebiet führt. Dort ist für die Jagd das Tempo auf 50 km/h gedrosselt worden – „für den Fall, dass Wildschweine auf die Straße laufen“, erklärt Maik David. Eine Treibjagd in Stadtnähe sei noch nie gemacht worden. Menschen könnten zu Schaden kommen. „Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein“, ergänzt der Jagdleiter.

Auch im dritten und letzten Treiberabschnitt ist das Schilf wieder hoch und sperrig. Weitere Schüsse fallen nicht. Das war’s. Nach vier Stunden ist die Jagd vorbei. Die Bilanz: vier Schüsse und ein erlegtes Wildschwein. Das hat Björn Peters aus Krusenhagen vor die Flinte gekriegt – von einer Anhöhe im Schilf aus. Einige Treiber vermuten, dass es mehr Wildschweine geworden wären mit mehr Treibern und Hunden. Doch da jetzt vielerorts Drückjagden stattfinden, sind die schwer zu kriegen.

Wildschweine sind klug und haben viele Verstecke

Maik David hat mit fünf Stück Schwarzwild gerechnet. Doch er weiß auch: Die borstigen Allesfresser sind klug, haben viele Verstecke und können gut riechen. „Steht der Wind günstig, merken sie schnell, dass Menschen unterwegs sind“, erklärt der Wismarer. Seine persönliche Bilanz ist: „Nun wissen wir, warum sich die Tiere hier so wohlfühlen“. Eine weitere Treibjagd soll es nicht geben. Nun wird nach anderen Möglichkeiten gesucht, die Wildschweine zu bejagen. Eine Idee ist, dass die Jäger sich regelmäßig an den Ausgängen postieren und warten, bis die Tiere abends herauskommen. Tagsüber schlafen sie.

Auf dem Gelände des Schützenvereins lassen Jäger, Treiber und Hunde die Jagd mit Wildschwein und Sauerkraut ausklingen. Das frisch erlegte Wildschwein liegt draußen auf dem Rasen. Es hat einen Kabelbinder um den Hals – vermutlich schon sehr lange. Mit dem Wachsen hat der sich durchs Fell und ins Fleisch geschnürt. „Irgendwann wäre es daran erstickt“, vermuten die Jäger. Die magere Ausbeute nehmen sie gelassen: „So ist die Jagd eben, man weiß nie, was man bekommt.“

