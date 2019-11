Unterwegs mit dem Küstenstreifenboot: Wasserschutzpolizei sichert die Warnow

Die Wasserschutzpolizei in Warnemünde überwacht das Fahrwasser, während der Schiffskörper aus der Werft in Warnemünde ausgedockt wird. Am Steuer des Küstenstreifenbootes „Warnow“ sitzt Polizeihauptkommissar Frank Schmoll (l.), mit an Bord ist auch Polizeihauptkommissar Andreas Wirth (r.). Quelle: Michaela Krohn