Upahl

Die Corona-Pandemie hält die Menschen nach wie vor in Atem. Auch die Sorge um die eigene Gesundheit und die ihrer Mitmenschen ist bei vielen damit verbunden. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich auch im Gewerbegebiet in Upahl auf das Virus testen zu lassen.

„Der Bedarf ist da“, sagt Anika Reisch, die mit ihrem Vater Rüdiger Reisch das gleichnamige Versicherungskontor leitet. Denn in den Dörfern rund um Upahl gebe es keinerlei Möglichkeiten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen, wie sie hinzufügt. In dem neuen Gebäude An der Silberkuhle 3c in Upahl, in das das Versicherungskontor Reisch nach 27 Jahren vom alten Standort Grevesmühlen am 7. Januar 2022 einzog, ist jetzt ein Raum als Testzentrum hergerichtet worden.

Am Fenster wird der Corona-Schnelltest durchgeführt. Quelle: Dirk Hoffmann

Testergebnis per E-Mail

Fünf Mitarbeiter einer externen Firma sind für die Schnelltests zuständig. Von den Bürgerinnen und Bürgern, die kommen, nehmen sie die Proben am Fenster. Kurze Zeit später erhalten sie die Auswertung dann per E-Mail auf ihr Handy, den PC oder Laptop. Je nachdem, wie sie es mögen. Lange warten müssen sie jedenfalls nicht. Es sei denn, sie haben keine E-Mail-Adresse. Dann können sie sich nach 15 Minuten ihr Testergebnis auch persönlich beim Testzentrum abholen.

Anmeldungen sind übrigens nicht notwendig. Jeder, der sich testen lassen möchte, kann zu dieser Teststation kommen. Das gilt für Menschen allen Alters. Zahlen müssen sie dafür nichts, da es sich dabei um die kostenlosen Bürgertests handelt.

QR-Code herunterladen

Wer möchte, kann die Daten zur Anmeldung bereits mitbringen. Dazu einfach auf die Internetseite www.schnelltesttogo.de/qr gehen, das Formular dann ausfüllen, den QR-Code generieren, anschließend herunterladen und im Testzentrum zur Anmeldung vorzeigen. Außerdem ist es möglich, auch vor Ort beim Testzentrum das entsprechende Formular auszufüllen. Mitzubringen ist zum Schnelltest unbedingt der Ausweis, um die Daten miteinander abgleichen zu können.

Geöffnet hat das Testzentrum An der Silberkuhle 3c in Upahl von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 5.30 bis 13.30 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 5.30 bis 13.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Damit sind viele Zeiten abgedeckt, es ist also ein ganz frühes Testen ebenso wie ein Testen am Wochenende möglich. Weitere Anfragen und Informationen unter Telefon 0174 / 86 99 770.

Von Dirk Hoffmann