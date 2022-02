Upahl

„Wir brauchen vier bis fünf Minuten, dann sind wir einsatzbereit und können starten“, sagt Alexander Ehlers, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Upahl. Und bei 80 Prozent aller angeforderten Einsätze gelingt das auch. Denn die Einsatzbereitschaft ist mit 9 bis 13 Mann tagsüber immer gegeben, da die meisten Kameraden vor Ort arbeiten und schnell erreichbar sind.

Wenn die Brandschützer ausrücken, dann stehen sie jedes Mal vor anderen Herausforderungen. Mal haben sie Brände zu löschen, dann wieder müssen sie Ölspuren beseitigen oder werden zu Unfällen gerufen, wenn es zum Beispiel auf der nahegelegenen Autobahn gerade gekracht hat. Wenn Hilfe benötigt wird, dann sind sie zur Stelle.

Immer mehr Einsätze für die Upahler Feuerwehr

„Die Zahl der Einsätze hat dabei in den letzten Jahren zugenommen. Die Tendenz ist steigend“, sagt Ehlers. Rückten die Upahler Kameraden vor zehn Jahren noch jährlich zu 10 bis 15 Einsätzen aus, waren es im vergangenen Jahr insgesamt 38 Einsätze, aufgeteilt in 24 Brände und 14 Hilfeleistungen. Der Schornsteinbrand bei den Norddeutschen Kaffeewerken gehörte ebenso dazu wie das Löschen des Brandes einer Gartenlaube. Auch als Gas bei einem Fahrzeug im Upahler Gewerbegebiet austrat, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr angefordert. „Da haben wir den Tank leer gepumpt“, erklärt der stellvertretende Wehrführer Tobias Lokaitis. Es hätte natürlich auch noch mehr passieren können. Ähnliches berichtet Lokaitis über die zwei Verkehrsunfälle. Sie verliefen 2022 relativ glimpflich. Schlimme Personenschäden hatte es dabei glücklicherweise nicht gegeben.

Geplant ist ein Anbau an das Feuerwehrgerätehaus, wo dann alle Fahrzeuge abgestellt werden können. Quelle: Dirk Hoffmann

Die Upahler erlebten das auch schon ganz anders. Besonders vor zehn Jahren, als einer ihrer Kameraden auf tragische Weise sein Leben bei einem Unfall verlor. Einige Feuerwehrleute nahmen dann auch Kontakt zu Dirk Heske vom SbE (Einsatznachsorge) Team-MV auf, um das Gesehene besser zu verarbeiten.

Guter Zulauf bei der Jugendwehr

Zurück zu 2021: Wie schon 2020 trugen die Upahler Brandschützer bei ihren Einsätzen auch im vergangenen Jahr zum Schutz vor Corona Mund-Nasen-Masken. Das war noch das geringere Übel, denn die Pandemie bestimmt seit knapp zwei Jahren auch das Leben und die Abläufe der Feuerwehr. So durfte zum Beispiel 2021 nur von Mai bis Dezember die Ausbildung stattfinden, ist sie derzeit auf Anordnung des Landkreises wiederum untersagt. Das ist für alle Kameraden ärgerlich, besonders für die Akteure der Jugendwehr, die seit zwei Jahren wieder guten Zulauf hat. Das ist nicht zuletzt der Verdienst von Jugendwart Nico Winsel, der die Gruppe der zehn Kinder und Jugendlichen leitet und sich auch um die Ausbildung des Nachwuchses kümmert.

Amtsfeuerwehrtag wegen Pandemie abgesagt

Einen Amtsfeuerwehrtag hatte es in den letzten beiden Jahren aufgrund der Pandemie ebenfalls nicht gegeben. Dabei ging es nach Aussage von Lokaitis in der Vergangenheit nicht vordergründig darum, welche Wehr im Wettkampf am besten abschneidet. Aber Defizite konnten festgestellt werden, was für die eigene Arbeit und die zu bewältigenden Aufgaben wichtig ist.

Keine Fackelumzüge und auch kein Osterfeuer

Auch die von der Feuerwehr mit initiierten bzw. begleiteten Veranstaltungen wie Tänze in den Mai, Fackelumzüge und Osterfeuer fielen in Upahl 2020 und 2021 der Pandemie zum Opfer. „Dabei sind sie Teil des Dorflebens“, so der stellvertretende Wehrführer, der das bedauert.

43 Mitglieder In Upahl hat die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Wehrführer Alexander Ehlers (30) und dem Stellvertreter Tobias Lokaitis (29) insgesamt 43 Mitglieder. Aufgeteilt sind sie in 26 Aktive, zehn Kinder und Jugendliche in der Jugendwehr ab einem Alter von zehn Jahren und sieben Mitglieder in der Ehrenabteilung. 2021 konnten zwei neue aktive Brandschützer in die Freiwillige Feuerwehr Upahl aufgenommen werden.

Verändern oder gar stören konnte aber auch Corona das gute Verhältnis der Blauröcke zur Gemeinde nicht. „Das ist top“, sagt Alexander Ehlers. Wann immer nötig, habe man die entsprechende Unterstützung bekommen. Aktuell plant die Gemeinde einen Anbau des Feuerwehrgerätehauses, um künftig alle Einsatzfahrzeuge an einem Standort zu haben. Denn momentan steht der Kommandowagen noch in der Halle des Gemeindearbeiters, während das Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) und das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSFW) im Feuerwehrgerätehaus ihren Platz haben.

Ein Einsatzort für die Feuerwehr: die Kaffeewerke in Upahl. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Der Beschluss dazu wurde von der Gemeindevertretung bereits gefasst, Realität könnte der Anbau 2023 werden. Dann ist vielleicht schon das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20, das das TSFW mit Baujahr 1998 ersetzen soll, da. Es kostet 400 000 Euro und soll zu jeweils einem Drittel von der Gemeinde, dem Landkreis und dem Land MV finanziert werden. Vom Landkreis kam 2021 die Fördermittelzusage. Nun fehlt diese noch vom Land.

Unerwähnt lassen möchte der Wehrführer auch die gute Zusammenarbeit mit der Grevesmühlener Feuerwehr nicht. Zuletzt waren die Upahler erst am 26. Januar zur Bekämpfung des Brandes an mehreren Autos in der ehemaligen Kreisstadt gerufen worden. Für die Brandschützer dieser Gemeinde war es 2022 bereits der 7. Einsatz. Der erste im neuen Jahr ist am 2. Januar ein Wasserschaden im Upahler Gewerbegebiet gewesen und dauerte zwei Stunden.

Von Dirk Hoffmann