Urlaub in Corona-Zeiten: Das gefällt den Touristen an Mecklenburg

Grevesmühlen/Rostock

Keine Anreise aus Corona-Risiko-Gebieten, Mundschutzpflicht in Geschäften, Abstand in Restaurants: Der Sommerurlaub 2020 ist ein ganz besonderer. Dennoch füllen derzeit Zehntausende Touristen die Straßen und Strände Mecklenburgs.

Wir haben Familien gefragt, aus welchen Orten sie zu uns gekommen sind und wie sich Urlaub in Pandemie-Zeiten anfühlt.

Anzeige

Urlaub im Klützer Winkel: „Unerwartet entspannt“

Der Klützer Winkel ist voller Urlauber, die die Landschaft mit Meer, Feldern und Wald genießen. Ursula Rahn und ihr Mann Joachim Schulz aus Schwedt in Brandenburg machen mit Enkelin Mia aus Köln Urlaub in Boltenhagen. Sie hatten Schloss Bothmer in Klütz besichtigt und genossen selbst gepflückte Erdbeeren und Himbeeren.

Weitere OZ+ Artikel

„Ich habe Boltenhagen ausgesucht, weil ich im Juni mit Freundinnen hier war. Sonst fahren wir aber auch nach Usedom. Dort ist es jetzt aber besonders voll“, sagt Ursula Rahn. „Der ‚Maskenball‘ nervt schon ein wenig“, räumt sie ein. Wo es vorgeschrieben ist, setzen Großeltern und Enkelin die Masken aber auf. „Das Wetter mit dem Regen nervt aber mehr.“

Ursula Rahn (l.) und Joachim Schulz (r.) aus Schwedt mit Enkelin Mia aus Köln. Sie machen in Boltenhagen Urlaub und legten ein Picknick in Klütz ein. Quelle: Malte Behnk

Lediglich auf den Promenaden sei es manchmal schwierig, Abstände einzuhalten, wenn es voll wird. „Wir waren im Restaurant und hatten uns vorher telefonisch angemeldet – das klappt gut“, sagt Joachim Schulz.

Christian Schnoor und Diana Schnee sind mit Sohn Jonas und dem Familienhund aus der Nähe von Frankfurt in Hessen ins Ostseebad Boltenhagen gereist. „Wir waren 2015 schon einmal hier“, sagt Diana Schnee, warum sie den kleinen Ort ausgewählt haben. „Hier ist alles fußläufig erreichbar. Auch die Gastronomie stimmt und es passt alles, wenn man mit Kind und Hund reist“, ergänzt Christian Schnoor.

Christian Schnoor (l.) und Diana Schnee (r.) mit Sohn Jonas kommen aus der Nähe von Frankfurt in Hessen. „Bei uns zu Hause wird mehr auf Abstände geachtet.“ Quelle: Malte Behnk

Ihren Aufenthalt beschreiben beide als „unerwartet entspannt“. Sie hatten beim Vermieterbüro nachgefragt, welche Regeln wegen der Corona-Pandemie gelten. „Uns wurde geraten, einen Strandkorb für die gesamte Zeit zu mieten. Da hat man genug Abstand zu anderen. Das fühlt sich gut an“, sagt Schnoor. Allerdings haben die Hessen auch festgestellt, dass es zeitweise in Supermärkten des Ostseebads sehr voll werden kann. „Da wird bei uns zu Hause noch mehr auf Abstände geachtet“, sagt Diana Schnee.

„Ich war am ersten Tag an der Seebrücke auch etwas überfordert, weil dort sehr viele Menschen waren und die Abstände kleiner wurden“, sagt sie. Um sich selber und andere zu schützen, halten sie sich an die Abstände, die sie aus Hessen gewohnt sind, tragen Alltagsmasken und haben auch selber Desinfektionsmittel dabei.

Urlaub in Wismar :„Wir erholen uns gut!“

Beim Besuch in St. Georgen lassen sich Sigrun und Bernhard Pfitzer aus Rossbach vor der Höhe ( Hessen) interviewen – mit Mundschutz, der ist in der Wismarer Kirche Pflicht. Eigentlich macht die Familie mit den größeren Kindern Urlaub in Kühlungsborn, der Tagesausflug führte sie nach Wismar. „Wir sind das dritte Mal in Mecklenburg-Vorpommern“, erzählt die 53-Jährige.

„Viele Leute auf engem Raum“, beschreibt sie die Situation in Kühlungsborn, „alles ist viel touristischer als beim letzten Besuch. Fast schon Massentourismus!“ Sie schwärmt trotzdem von der Region, dem Radwegenetz, dem Ort und der Natur. „Wir erholen uns gut!“

Sigrun und Bernhard Pfister aus Hessen beim Besuch in Wismars St. Georgen-Kirche. Quelle: Nicole Hollatz

Jetzt zu Corona-Zeiten empfindet sie die Menschen als ruhiger und gelassener im Vergleich zu anderen Regionen. „Wir achten auf den Abstand und umgehen andere Menschen mit eineinhalb Metern. Das ist längst drin!“, erzählt Sigrun Pfister. „Handhygiene halten wir auch ein“, erzählt ihr Mann Bernhard. Heißt, regelmäßig unterwegs die Hände desinfizieren.

Matthias Jaskolski macht mit Frau und Kind Urlaub bei Bekannten in Warnow bei Grevesmühlen. Erst waren sie zum Ausflug in Wismar und schwärmen von der Stadt: „ Wismar ist bildschön und hat auch was Weltstädtisches!“, erzählt der Hamburger.

Ohne Corona wäre die Familie nun in der Provence. „Wir machen auch so regelmäßig mal Kurzurlaub in Mecklenburg-Vorpommern, aber nicht den großen, vierzehntägigen Urlaub!“ In seinem Urlaubsdomizil merkt er kaum was von den Corona-Einschränkungen.

Lesen Sie auch: Urlaub in Corona-Zeiten: Darum reisen diese Menschen nach Vorpommern

„Wir waren gerade auf einem Feld dort Himbeeren und Erdbeeren pflücken, dann trägt man nur kurz beim Bezahlen die Maske. Und wenn man was besichtigen möchte hier in der Stadt, ist das doch auch okay.“ Am Strand ist die Situation entspannt, vorausgesetzt, man meidet die „Hotspots“. „Das hätten wir aber auch ohne Corona gemacht!“

Der Hamburger lacht: „Hier hat man doch genug Platz, einander aus dem Weg zu gehen! Wir machen die Dinge, die wir genauso in Hamburg machen, wo es aber viel enger ist mit viel mehr Menschen! Hier hat man viel mehr Freiraum als in der Großstadt!“

Urlaub in Kühlungsborn : „Es ist ein schönes Städtchen“

„Ich war erst einmal in Kühlungsborn und habe den Ort lieben gelernt“, sagt Susann Breuer. „Es ist entspannter als in Warnemünde und von Brandenburg aus ist die Fahrt nicht so weit.“ Die Ostsee sei deshalb für sie immer ein schönes Highlight, sagt Susann Breuer.

Zusammen mit ihrer Freundin Kerstin Beyer ist sie zu einem Kurztrip in das Ostseebad gekommen. „Eigentlich hatten wir Mailand geplant“, sagt Susann Breuer. „Aber das ging ja nun nicht.“ Ihren Aufenthalt in Kühlungsborn beeinflusst das Coronavirus kaum. „Eine Maske zu tragen, ist für uns nichts Ungewöhnliches“, sagt Kerstin Beyer. „Wir sind Krankenschwestern, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen.“

Kerstin Beyer (l.) und Susann Breuer verbringen ihren Urlaub gemeinsam in Kühlungsborn. Quelle: Cora Meyer

Ihre Zeit verbringen die Urlauberinnen meistens im Freien, wo sie die Abstandsregelungen gut einhalten können. In der kurzen Zeit hätte sie ohnehin kein Museum besucht, sagt Kerstin Beyer. „Gestern haben wir uns Fahrräder geliehen. Und Eis essen können wir ja weiterhin.“ Sie bedauert allerdings: „Weil die Restaurants einen Teil ihrer Tische entfernen mussten, kriegt man schwerer Plätze.“

Als belastend empfindet Nadine Peters aus Merseburg die Corona-Auflagen. „Wo es Pflicht ist, tragen wir sie natürlich.“ Gemeinsam mit Mann Maik und Tochter Hannah verbringt sie ihren zehntägigen Urlaub auf dem Campingplatz. Das Ehepaar ist von dem Platz begeistert, weil er so nah am Strand liegt. „Und Kühlungsborn ist ein schönes Städtchen“, sagt Nadine Peters. Die Familie hatte in diesem Jahr bereits einen Urlaub in Bayern gebucht, der jedoch wegen des Coronavirus ausgefallen war. „Insofern sind wir froh, dass wir anreisen durften“, sagt Nadine Peters.

Nadine und Maik Peters planen in Kühlungsborn und Umgebung viele Ausflüge mit ihrer Tochter Hannah. Quelle: Cora Meyer

In den kommenden Tagen wollen sie zunächst den Ort erkunden, den Bootshafen und den Stadtwald. Und Fahrräder ausleihen. Dabei könnten sie die Mindestabstände leicht einhalten. Familie Peters plant jedoch auch Ausflüge in den Rostocker Zoo und nach Warnemünde. Vater Maik ist dabei vor allem eines wichtig: „Ein gewisser Grundabstand sollte schon sein“, sagt er. Dann müsste es auch keine Maskenpflicht geben.“

Urlaub in Rostock : „Hier ist es einfach schön“

Ostsee statt Mittelmeer heißt es in diesem Jahr für viele Touristen, die ihren Sommerurlaub coronabedingt nicht am ursprünglichen Wunschziel verbringen können. Zum ersten Mal in dem Ostseebad ist das Ehepaar Hacke aus Löbau in Sachsen. „Heute machen wir einen Tagesausflug. Eigentlich sind wir in Graal-Müritz untergekommen“, berichten sie.

Ramona (50) und Frank (52) Hacke genießen ihren Tag in Warnemünde in ganzen Zügen. Quelle: Anna-Katharina Fischer

Ramona Hacke (50) kann sich keinen schöneren Urlaubsspaziergang vorstellen: „Zuerst sind wir am Strand entlang, ein bisschen durchs Wasser, dann zum Leuchtturm und an der Promenade wieder zurück.“ Selig genießen die beiden nun die Sonnenstrahlen auf einer Bank auf der Strandpromenade. Auch die Corona-Regeln können den beiden nicht die Ruhe nehmen. „Das muss man akzeptieren – so ist es besser als gar nichts“, sagt Frank Hacke (52).

Eine Woche Spaß am Strand gönnt sich Claudia Bauer mit ihrer Familie. Sie ist mit Mann und den drei Kindern Jona, Mara und Ella aus Kamen in Nordrhein-Westfalen angereist. „Hier ist es einfach schön“, sagt sie und lächelt. Rund um Rostock kennt sich die 33-Jährige bereits gut aus: „Meine Familie wohnt hier. Wir haben uns hier aber eine Ferienwohnung gemietet, sonst würde es doch etwas zu voll werden“, erläutert sie. Trotz Corona verlaufe der Urlaub bisher gut für die Familie.

Jona, Mara und Ella Bauer kommen mit ihren Eltern aus Kamen bei Dortmund in Nordrhein-Westfalen an den Warnemünder Strand. Quelle: Anna-Katharina Fischer

Ein anderes Gefühl herrscht bei der 45-jährigen Jana Püschner aus Berlin, die mit ihrer Familie für eine Woche Urlaub in Warnemünde macht. „Im Vergleich zu Berlin sind die Regelungen hier schon etwas umständlich“, gesteht die Berlinerin, die als operationstechnische Assistentin arbeitet. Idyllische Urlaubsatmosphäre komme daher bei ihr noch nicht auf. Eigentlich hätte es ein Urlaub im Ausland für die vierköpfige Familie werden sollen. Jetzt ist Warnemünde die spontane Alternative.

Inke Falkenhain (52) und Janina Dölle (36) auf den Spuren eines Liebeschlosses. Quelle: Anna-Katharina Fischer

„ Warnemünde ist einfach toll mit Hund“, findet Inke Falkenhain aus Potsdam, die zusammen mit ihrer guten Freundin Janina Dölle sowie den Hunden „ Nutella“ und „Candy“ in Kühlungsborn untergekommen ist. Ihre Liebe zu Warnemünde hält schon seit Langem an.

Von OZ