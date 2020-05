Urlaub in den Dünen: So sieht die neue Ferienanlage an der Wismarbucht aus 

Hohen Wieschendorf

Barfuß durch die Dünen laufen – das ist an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns nicht erlaubt. In Hohen Wieschendorf wird das ab 2021 aber ausdrücklich gewünscht. Dann eröffnet dort das neue Ferienresort „Bades Huk“.

Punkten will es bei den Urlaubern mit Nachhaltigkeit. Dafür wird es unter anderem in eine künstlich geschaffene Dünenlandschaft eingebettet. In drei Wochen kommen die ersten der insgesamt 15 000 Gräser.

Hafer und Roggen

„Wir verwenden ausschließlich Strandhafer und Strandroggen“, berichtet Günter Berlo. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Immobilien- und Baubranche und ist Projektleiter von „Bades Huk“. 10 000 Kubikmeter Sand werden um die Häuser herum aufgetragen, danach die Gräser gepflanzt. „Sie geben dem Sand Halt“, erklärt Berlo. Schließlich würden über die Ostsee öfter heftige Stürme ziehen. Und die sollen den Sand nicht in alle Richtungen verstreuen.

Von der Holzterrasse geht es direkt in die neue Dünenlandschaft. Quelle: Kerstin Schröder

Die Dünenlandschaft entsteht nur etwa 100 Meter vom richtigen Strand entfernt. Sie soll es den Urlaubern ermöglichen, auf Schuhe zu verzichten und barfuß von ihrer Unterkunft ans Meer zu gehen. Ab dem nächsten Frühjahr soll es so weit sein. Ende 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

17 Häuser entstehen

Im vergangenen Jahr haben die Arbeiten an den 17 Ferienhäusern begonnen. Und sie sind nicht durch die Corona-Pandemie unterbrochen worden. „60 Bauarbeiter sind gerade vor Ort“, berichtet Berlo.

Hier entsteht das neue Wellnesshaus. Quelle: Kerstin Schröder

Dieser Tage sei außerdem der Spatenstich für ein weiteres Gebäude erfolgt – für den Sauna- und Fitnesskomplex. Auch dieses Haus wird in die Dünenlandschaft eingebettet und bekommt zudem Strandgräser aufs Flachdach. Geplant sind ein Fitnessraum, zwei Saunen und ein Dampfbad. Genutzt werden können sie von den Feriengästen und Eigentümern. Es soll dafür sorgen, dass die Anlage ganzjährig genutzt wird.

Kein Dauerwohnen

In den Häusern entstehen 77 Ein- bis Drei-Zimmer-Appartements. Diverse Einheiten sind bereits vergeben. Dauerwohnen ist nicht möglich, die Besitzer müssen die Unterkünfte eine bestimmte Zeit im Jahr an Touristen vermieten. Alle Häuser haben entweder einen Blick auf die Salzwiesen, die Ostsee oder den angrenzenden Golfplatz.

Blick in ein Appartement Quelle: Kerstin Schröder

Seit Mitte Februar werden die Immobilien angeboten. 45 Prozent sind reserviert, zehn Prozent verkauft. „Verkäufe hätte es noch einige mehr geben können“, berichtet Hamid Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Clavis International. Die vermarktet weltweit Ferienimmobilien und auch die Objekte an der Wismarbucht.

Durch die Corona-Pandemie sei das Interesse an Immobilien in Deutschland enorm gestiegen. Doch wegen der bislang mit Covid-19 verbundenen Einschränkungen bei der Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern hätten viele Interessenten nicht kommen können. Das wird sich zu Pfingsten ändern. „Dann wollen viele Kunden vorbeischauen. Viele verbinden den Abstecher nach Hohen Wieschendorf mit einem Kurzurlaub“, so Hamid Farahmand.

Arbeiten im Zeitplan

Überall auf der Baustelle wird gehämmert und gebohrt. „Wir freuen uns, dass wir so gute Fortschritte machen und die Arbeiten genau im Zeitplan liegen,“ sagt Oliver Soini, der österreichische Investor von „Bades Huk“. Mit Blick auf die Geschichte des Areals geht es nun im Formel-1-Tempo voran. Denn neun Jahre lang ist auf dem Grundstück nicht viel passiert.

2013 hat der Landkreis einen Baustopp verhängt, weil der Bebauungsplan ­ungültig und die baurechtlichen Verhältnisse ungeklärt gewesen sind. Seit Ende 2018 darf wieder gebaut werden. Sehr zur Freude von Oliver Soini, der endlich seine Vision verwirklichen kann. Um mehr Platz zu schaffen, damit die Urlauber die Umgebung besser genießen können, sind von den ehemals 21 Häusern vier abgerissen worden.

Anbauten links und rechts

Die bestehenden Gebäude haben rechts und links Anbauten erhalten. Die alten Dächer wurden entfernt, um mit Terrassen mehr Platz und Licht zu schaffen. Die ehemals anthrazitfarbenen Dachziegel sind gegen rote getauscht worden. Alle Gebäude sind entkernt und haben nun größere Fenster.

Die Historie 2002 erhält der Lübecker Michael Veit Ivanschitz von Land und EU den Förderbescheid über 7,1 Millionen Euro zum Bau der Marina. 2004 geht die Baufirma pleite. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Ivanschitz wegen des missbräuchlichen Einsatzes von Fördermitteln. 2008 soll Ivanschitz laut Gerichtsurteil 3,7 Millionen Euro an das Land zurückzahlen. Die Marina bleibt eine Investitionsruine. 2011 erhält Oliver Soini aus Salzburg den Zuschlag. 2012 wird sie eröffnet. 2013 verhängt der Kreis einen Baustopp für die Ferienhäuser, weil die baurechtlichen Voraussetzungen fehlen. 2016 werden vier Häuser ­abgerissen. 2018 gibt es Baurecht, 2019 beginnen die Umbauarbeiten an den Häusern. 2020 ist der Parkplatz fertig.

Fertig sieht bereits der Parkplatz aus. Er hat gepflasterte Stellplätze bekommen und 35 Bäume. Zu tun gibt es aber dort auch noch etwas. Ein Rezeptions- und Hausmeistergebäude wird in etwa zwei Monaten aufgestellt. „Und ganz zum Schluss kommen noch die Schrankenanlagen und das Kassenhäuschen“, berichtet Projektleiter Berlo.

Die Projektverantwortlichen erfahren seit Monaten viel Zuspruch – auch von den Einheimischen, die wegen der Geschichte des Areals lange skeptisch waren. „Doch jetzt sehen sie, dass hier viel passiert und das schafft mehr Vertrauen als Versprechungen“, betont Hamid Farahmand. Er führt wegen der Corona-Einschränkungen zurzeit nur individuelle Besichtigungstermine durch, die zwei bis drei Stunden dauern können.

Von Kerstin Schröder