Poel

Touristen nicht nur zeitweise, sondern für immer in den Norden locken – das will das Welcome Service Center (WSC) Nordwestmecklenburg erreichen. Zum dritten Mal hat es deshalb einen Info-Stand in den Tourismushochburgen im Landkreis aufgebaut. Dort sind trotz der anhaltenden Corona-Pandemie mehr als 700 Gäste begrüßt worden.

Mindestens 36 000 Euro Jahresgehalt

Obwohl es an den insgesamt sechs Tagen in Boltenhagen und auf der Insel Poel etwa 300 Interessierte weniger gab als im Vorjahr, hat sich die Beratungsquote erhöht: So sind es diesmal mehr als 40 Frauen und Männer, die sich konkret nach Arbeits- und Wohnmöglichkeiten im Norden erkundigt haben. Sie hatten die Wahl aus mehr als 200 offenen Stellen von etwa 50 Unternehmen verschiedenster Branchen – alle mit mindestens 36 000 Euro Jahresgehalt dotiert. „Damit hat sich die Qualität der Veranstaltung deutlich erhöht. Auffällig ist auch, dass es diesmal verstärkt Interessenten aus dem süddeutschen Raum, also Bayern und Baden-Württemberg, gab“, zieht Martin Kopp eine erste Bilanz. Er ist Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg, die das Center betreibt.

Neues Leben in Urlaubsorten aufbauen

WSC-Mitarbeiterin Anne-Juliana Bunkelmann berichtet: „Viele Urlauber sind mit uns ins Gespräch über eine berufliche Zukunft in Nordwestmecklenburg gekommen. Mit vielen bleiben wir in Kontakt und bieten ihnen eine individuelle Unterstützung. Und dann dürfen wir gespannt sein, wen wir im nächsten Jahr als Einwohner begrüßen dürfen.“ Ihre Kollegin Susann Malchow sieht diese Aktion als wichtige Aufgabe: „Es gibt zahlreiche Urlauber, die seit vielen Jahren regelmäßig unsere tolle Region zur Erholung nutzen und sich vorstellen können, hier ein neues Leben aufzubauen – und da kommen wir ins Spiel. Es freut uns, dass wir auch in diesem Jahr viele Interessierte mit passenden Stellenangeboten versorgen konnten.“

Das Welcome Service Center ist ein Projekt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg, einem Unternehmen des Landkreises. Es wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt sowie durch Unternehmen aus der Region und den Landkreis finanziert.

Von OZ