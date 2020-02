VR-Banken in Wismar und Schwerin fusionieren

Wismar

Die Volks- und Raiffeisenbank eG Wismar und die VR-Bank eG Schwerin wollen noch in diesem Jahr fusionieren. Keine Filiale der beiden Kreditinstitute soll geschlossen werden. Auch sämtliche Arbeitsplätze bleiben erhalten, teilen die Vorstände in einer Presseerklärung mit. „Wir wollen die Kräfte bündeln und die Weichen für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft als starke genossenschaftliche Regionalbank in Mecklenburg und Schwerin stellen“, heißt es. Sie wird nach dem Zusammenschluss VR Bank Mecklenburg eG heißen.

Herausforderungen gemeinsam bewältigen

Es handelt sich um eine strategische Fusion, erklärt Jan-Arne Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Wismar. Hintergrund sind die dynamischen Veränderungen auf dem Finanzsektor. Der Gesetzgeber stelle die Kreditinstitute vor immer neue Herausforderungen. Die Regulierungsdichte nehme zu, beispielsweise was die Anforderungen ans Eigenkapital betrifft oder ans Meldewesen und die Dokumentation. Dies beanspruche inzwischen eigene Bereiche in der Bank. „Diese regulatorischen Anforderungen können wir gemeinsam besser bewältigen“, sagt sein Vorstandskollege Dieter Heidenreich, „und durch die Vermeidung von Doppelarbeiten auch Kosten senken.“

Mehr Leistungen für Kunden

Das Geld soll stattdessen dort investiert werden, wo Mitglieder und Kunden profitieren: in Beratungszeit, moderne Kommunikations- und Vertriebswege sowie in die Unterstützung von Vereinen und Initiativen vor Ort. Die beiden benachbarten Banken versprechen sich von der größeren und wirtschaftlich starken Einheit Vorteile für alle Seiten. Marco Seidel vom Vorstand der VR-Bank Schwerin verweist auf die steigenden Kundenanforderungen an eine moderne Bank. Das ist zum einen der digitale Service rund ums Bankgeschäft und zum anderen die qualifizierte Beratung und Betreuung der Kunden, was das Internet nicht leisten kann. „Gemeinsam wird es uns leichterfallen“, so Seidel, „das zu bewahren, was unsere beiden Kreditinstitute bereits heute auszeichnet, es mit noch individuelleren Angeboten und Beratungsleistungen weiterzuentwickeln und Innovationen zügig umzusetzen.“

Erhalt des breiten Filialnetzes

Mitglieder und Kunden sollen künftig ein noch größeres und spezielleres Beratungs- und Betreuungsangebot nutzen können. Beide Genossenschaftsbanken sehen sich als leistungsstarke und verlässliche Partner der regionalen Wirtschaft und der Privatkunden. „Ein zentrales Ziel ist dabei der Erhalt der Kundennähe“, erklären beide Vorstände. „Neben der wachsenden digitalen Präsenz sichert das breite Filialnetz die dauerhafte Präsenz genossenschaftlicher Finanzdienstleistungen in den Regionen.“

Nicht zuletzt entstehe durch die Verschmelzung beider Banken zu einem größeren Haus ein noch attraktiverer Arbeitgeber, „der spannende berufliche Entwicklungsperspektiven bietet“, betont der Schweriner Vorstand Wilhelm Josef Plum. „Die wirtschaftliche Kraft der gemeinsamen Bank ermöglicht langfristig sichere Arbeitsplätze und junge Menschen profitieren von einem starken Ausbilder.“

Grünes Licht von Aufsichtsräten

Beide VR-Banken pflegen nach Angaben ihrer Vorstände seit vielen Jahren vertrauensvolle Kontakte. Die geschäftspolitische Ausrichtung sei vergleichbar, beide Häuser stünden auf einem wirtschaftlich gesunden Fundament. Der angestrebte Zusammenschluss sei „eine Fusion von zwei erfolgreichen Partnern aus einer Position der Stärke – und zwar auf Augenhöhe“, unterstreicht Jan-Arne Hoffmann. Seit Jahresbeginn gebe es Sondierungsgespräche, jetzt haben die Aufsichtsräte beider Banken in getrennten Sitzungen jeweils einstimmig grünes Licht für konkrete Fusionsverhandlungen gegeben. Die Vertreter wurden schriftlich benachrichtigt, weitere Informationen sollen in regionalen Veranstaltungen im März und April folgen. Über ein Zusammengehen entscheiden letztlich die beiden Vertreterversammlungen der Banken im zweiten Quartal 2020. Dann würde die technische Fusion erfolgen.

Ziel ist laut Hoffmann ein Zusammenschluss juristisch rückwirkend zum 1. Januar 2020. Im Zuge des Zusammenwachsens sollen die Mitarbeiter beider Häuser intensiv einbezogen werden. „Wir haben keinen Zeitdruck“, betonen die Vorstände, „und wollen in dem Prozess alle Beteiligten Schritt für Schritt mitnehmen.“

Aus der Geschichte 1857 gilt als Gründungsjahr der Volks- und Raiffeisenbanken in Westmecklenburg. Am 28. März konstituierte sich die „Vorschuß-Casse“ in Grevesmühlen. Daraus entwickelte sich im Lauf der Jahre eine der ältesten Genossenschaftsbanken in Deutschland. 1997 schließen sich die Volksbank Wismar und die Raiffeisenbank Grevesmühlen zur Volks- und Raiffeisenbank Wismar eG zusammen. Im Jahr 2014 erfolgt der Zusammenschluss mit der VR-Bank Güstrow zur Volks- und Raiffeisenbank eG Wismar. Das gemeinsame Institut kommt auf eine Bilanzsumme von knapp einer Milliarde Euro. Durch die angestrebte Fusion mit der VR-Bank Schwerin würde die in MV größte genossenschaftliche Regionalbank in Mecklenburg und der Landeshauptstadt Schwerin entstehen. Sie käme aus heutiger Sicht auf eine Bilanzsumme von 1,9 Milliarden Euro mit 22 Filialen und 118 500 Kunden. Mit 350 Beschäftigten wäre die VR Bank Mecklenburg einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Region, der von 41 600 Mitgliedern getragen wird.

