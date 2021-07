Wismar

Ab 16. Juli ist ein Vampir für mehrere Wochen in Wismar zu Gast. Der Theatersommer Wismar bringt „Nosferatu – ein Drehtag des Grauens“ auf die Bühne in der Georgenkirche. Der Interesse ist groß: Sowohl die Premiere am Freitag als auch die Aufführung am Folgetag, dem 17. Juli, sind schon ausverkauft.

1000 Karten sind bereits reserviert, dennoch gibt es noch genügend freie Plätze. Allerdings gibt es einige Regeln für die Besucher – und zwar folgende: Dabei sein können nur Gäste, die einen gültigen PCR- oder Schnelltest mit negativem Ergebnis vorlegen. In Ausnahmefällen kann der auch vor Ort käuflich erworben und durchgeführt werden. Generell sollte aber die Testinfrastruktur genutzt werden.

Vollständig Geimpfte oder von einer Corona-Infektion Genesene brauchen keinen Test vorzulegen.

Kontakterfassung

Außerdem werden die Kontaktdaten aufgenommen – möglich ist das mit der Luca-App oder Zetteln. Für einen reibungslosen Ablauf und zur Vermeidung von Menschenansammlungen bitten die Organisatoren, das Muster-Kontaktformular auf der Internetseite des Theatersommers zu nutzen, auszudrucken und schon ausgefüllt mitzubringen.

Während der Aufführung muss eine Maske getragen werden.

Gezeigt wird das Stück immer Donnerstag bis Sonnabend bis zum 7. August. Die Aufführungen finden zweimal täglich statt – um 17.30 und 20 Uhr. Die Tickets müssen online reserviert werden und sind ausschließlich an den Verkaufskassen vor Ort erhältlich. Die Kassen sind an den Aufführungstagen ab 15 Uhr geöffnet. Dort können die Tickets bar oder mit EC-Karte bezahlt werden. Reserviert werden können sie hier.

Von Kerstin Schröder