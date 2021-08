Wismar

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch mehrere Personen gefasst, die in der Wismarer Innenstadt randaliert haben. Nach Angaben der Beamten, meldeten sich mehrere Zeugen kurz vor 22 Uhr am Dienstag, die bemerkten, dass mehrere Jugendliche im Bereich der Straße Neustadt Autospiegel abgetreten haben.

Die Polizei konnte in der Nähe vier junge Männer zwischen 19 und 22 feststellen. Es stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen offenbar nicht nur drei Fahrzeuge beschädigt hatten, sondern auch für mehrere Graffiti im Bereich der Neustadt und auf dem St.-Marien-Kirchplatz verantwortlich sind. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt jedoch wegen Sachbeschädigung weiter.

Von OZ