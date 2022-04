Wismar

Zur Erinnerung an die Zerstörung des Gotischen Viertels der Hansestadt Wismar in den letzten Kriegstagen 1945, in der Nacht vom 14. auf den 15. April, findet in der St.-Georgen-Kirche dieses Jahr am 14. April eine Gedenkveranstaltung statt. Sie beginnt um 17 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen. Es sprechen Bürgermeister Thomas Beyer, Propst Marcus Antonioli, der Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg, und eine Ukrainerin.

„Gedenken heißt für mich im Jahr 2022, dass vor unseren Augen erneut gebombt, beschossen, zerstört und gemordet wird. So soll bei dieser Gedenkveranstaltung mit Maryana Zhelesnyak eine Frau aus der Ukraine zu Wort kommen, aus dem Land, das überfallen wurde und das nun um sein Überleben kämpft“, so Bürgermeister Thomas Beyer. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen.

Von OZ