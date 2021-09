Wismar

Der Oktober beginnt und ein ereignisreiches Wochenende wartet auf die Nordwestmecklenburger. Am Freitag, 1. Oktober, beginnt eine Ausstellung für alle Pilz-Liebhaber. Die kann im Vereinshaus Steinpilz in der ABC-Straße 21 bis Montag besichtigt werden. Täglich werden von 10 bis 18 Uhr echte Pilze aus heimischen Wäldern gezeigt, am Montag von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. Der Imbiss mit vielen Pilzgerichten öffnet samstags und sonntags um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro. Auch die Pilzberatung kann in Anspruch genommen werden.

Am selben Tag startet die Ausstellung des Malers und Impressionisten Joachim Rozal im Poeler Inselmuseum, Möwenweg 4. Er zeigt seine Heimat Poel in Öl und Bleistiftzeichnungen – immer dienstags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr.

Um 19 Uhr beginnt in Kirchdorf auf Poel ein Laternenumzug. Start ist am Alten Sportplatz nahe der Feuerwehr. Dort wird auch ein kleines Herbstfeuer in Feuerschalen vorbereitet sein. Bratwurst vom Grill und Getränke stehen bereit. Der Eintritt ist frei.

In der Beidendorfer Dorfkirche singen am Sonnabend, 2. Oktober, ab 17 Uhr „Die Drei“. Vor Ort sind Jan Birkner an der Trompete, Ingolf Drabon am Saxofon und Ilya Pril an der Orgel. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Die Wismarer Moscheegemeinde öffnet am Sonntag, 3. Oktober, für die Interkulturellen Wochen neugierigen Besuchern ihre Türen. Damit sollen Vorurteile und Ängste vermieden werden. Von 10 bis 14 Uhr kann man in der Moschee, Erich-Weinert-Promenade 25, bei Tee und Gebäck ins Gespräch kommen. Führungen gibt es auch.

Ab Sonntag wird auf der Insel Poel Kohl in allen Varianten aufgetischt – die Poeler Kohltage gehen wieder los. Dieses Jahr dauern sie bis zum 3. Oktober, also von Feiertag zu Feiertag. An sieben Orten beteiligen sich 15 Lokalitäten mit Rezepten und spannenden Zubereitungsmöglichkeiten des vielseitigen Gemüses. Eine Übersicht der teilnehmenden Betriebe gibt es unter https://www.insel-poel.de/poeler-kohltage.php.

Sänger Frank Schöbel kommt am Sonntag, 3. Oktober, ins Wismarer Theater. Um 16 Uhr präsentiert er seine bekanntesten Hits. Tickets für 46,35 Euro oder 51,85 Euro gibt es im Wismarer Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG in der Mecklenburger Straße 28 – das ist täglich von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Von Annalena Wallenta