Klare Worte von Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD): „Unsere Stadt hat als Hafen- und Hansestadt über die Jahrhunderte von Internationalität gelebt, Internationalität ist Teil der Wismarer DNA!“

Alltagsrassismus in Wismar

Und dieser Internationalität heißt es Rechnung zu tragen. „Wir können uns in Wismar nicht von Alltagsrassismus freisprechen“, formuliert es der Bürgermeister vorsichtig. Die „Interkulturellen Wochen“, wie sie bundesweit in vielen Regionen stattfinden, sollen das Bewusstsein schärfen.

Für Internationalität, das friedliche Miteinander von verschiedenen Menschen und Kulturen und für den Blick über den eigenen kulturellen Tellerrand. Und dafür, was alles Alltagsrassismus ist und wie man darauf reagieren kann.

Kultureller Reichtum

„Die verschiedenen Kulturen schenken uns Reichtum und sind nichts, was uns Angst machen sollte, so der Bürgermeister. Es geht um das „Zusammen leben“ und „Zusammen wachsen“, so das diesjährige Credo der Veranstaltungsreihe.

„Wir sind sehr froh, dass wir so viele verschiedene Veranstaltungen anbieten können“, dankt Petra Steffan vom Büro für Chancengleichheit als Teil des Organisationsteams in Wismar. 14 Veranstaltungen sind zwischen Ende August und Anfang Oktober geplant. „Wir hoffen, dass wir auch alle so durchführen können“, spricht Petra Steffan die sich ändernde Corona-Situation an.

Faires Picknick im Heilig-Geist-Hof

Am 28. August von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr beginnen die Interkulturellen Wochen in Wismar mit einem Hoffest mit Picknick auf dem Heilig-Geist-Hof. Alles unter der Fahne der wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit.

Verschiedene Siegel des Fairen Handels werden vorgestellt, dazu Hintergründe beleuchtet, wieso es gut ist, faire Produkte zu kaufen. Das Thema „Fluchtursachen bekämpfen“ begegnet auch in anderen Veranstaltungen. Picknick, Geschirr und Decke für den gemütlichen Nachmittag im Heilig-Geist-Hof bringt jeder Gast selbst mit.

Ausstellung in Volkshochschule

Am 31. August um 10.30 Uhr wird in der Wismarer Volkshochschule (Badstaven 20) die Ausstellung „19 Grundrechte für nachhaltige Entwicklung. Nur mit uns!“ eröffnet –mit einer Lesung. Zur Lesung ist eine Voranmeldung unter hwi@vhs-nwm.de erforderlich.

Die Ausstellung stellt die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2015 beschlossenen nachhaltigen Entwicklungsziele den ersten 19 Grundrechten unseres deutschen Grundgesetzes gegenüber. „Die Agenda 2030“ oder der „Weltzukunftsvertrag“, wie die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele auch genannt werden, ist eine konsequente Weiterentwicklung des Grundgesetzes, allerdings inklusive Zeitrahmen, Zielvorgaben und globaler Gültigkeit. Bis zum 18. September ist die Ausstellung zu sehen.

Kleidertausch und Filme im Filmbüro

„Fairer Handel“ wird in verschiedenen Veranstaltungen im Filmbüro in der Bürgermeister-Hauptstraße thematisiert. Am 4. September um 17 Uhr lädt das Haus zum „ Kleidertausch“, bis zu zehn Einzelstücke können Interessierte mitbringen und kostenfrei mitnehmen, was von anderen passt.

Vier Dokumentarfilme zeigen die Hintergründe des billigen Konsums hierzulande als eine der Hauptursachen für Flucht in den Produzentenländern. Am 4. September wird der Film „Todschick –die Schattenseiten der Mode“ gezeigt, am 10. September der Film „Fair Traders“ und am 17. September der Film „Bitterer Kaffee, Ugandabauern kämpfen um ihr Land“.

Am 24. September wird der Film „Life Saraaba Illegal“ gezeigt. Filmbeginn ist jeweils 19 Uhr, der Eintritt ist frei, allerdings nur mit Voranmeldung durch eine geringere Platzkapazität, Telefon 03841/ 618 100.

Comics und orientalische Einblicke

Die Ausstellung „Toleranz in Comics und Graphic Novels“ stellt die Werke von Comic-Zeichnerinnen und Zeichnern aus aller Welt vor. Jede Tafel ist einem Kunstschaffenden gewidmet und zeigt eine komplette Geschichte oder einen Auszug aus einer längeren Graphic Novel.

Vom 11. bis zum 26. September jeweils zu den normalen Öffnungszeiten der Bibliothek sind die Arbeiten zu sehen. Passend dazu die Karikaturen-Ausstellung „Ein Ort. Irgendwo“, die am 1. Oktober um 17 Uhr in St. Nikolai eröffnet wird und dann bis zum 29.10. zu sehen ist.

„Orientalische Einblicke“ können die Gäste am 26. September von 10 bis 18 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz bekommen. „Ausländische Studierende und Menschen aus verschiedenen Kulturen zeigen beispielsweise ihre traditionelle Kleidung“, erzählt Nadia Elkorchi vom „Islamischen Bund“. Handwerk zwischen Töpferarbeiten, Stickereien und vielleicht sogar Hennatattoos wird gezeigt, dazu natürlich verschiedene Nationalgerichte zwischen Couscous und Tajine.

Comedy-Lesung „Eingedeutscht“

Die Lesung hat es nicht mehr in den Flyer geschafft! Am 26. September um 19.30 Uhr sind zwei echte Youtube-Stars mit einer wichtigen Mission im Wismarer Theater zu Gast. Abdul Abbasi und Allaa Faham sind Stars der digitalen Netzwerke und haben ihre Fans! Aus ihren Geschichten wurde mittlerweile ein Buch und eine Liveshow. Die „Schräge Geschichte unserer Integration“ als Comedy-Lesung.

Eigentlich wollten die beiden mit ihrem Youtube-Kanal syrischen Landsleuten die Herausforderungen des deutschen Alltags näherbringen: Wie vereinbart man korrekt einen Termin? Wer bezahlt nach dem gemeinsamen Essen die Rechnung? Wie spricht man die Katze in der WG richtig an? Nun wird das gemeinsame Lachen zur Brücke zwischen Syrern und Deutschen! Der Eintritt im Wismarer Theater ist frei, allerdings sind Voranmeldungen wichtig, 03841/ 32604-0 (Theaterkasse).

Erntedank, Rassismus und Gesang

Am 27. September um 10 Uhr lädt die St. Nikolai-Gemeinde zum Erntedankgottesdienst zum Thema „Gerechtigkeit“.

Am 29. September findet ein Workshop zum Thema „ Alltagsrassismus - was bedeutet es eigentlich?“ von 10 bis 16.30 Uhr im Museum Schabbell. Der Eintritt ist frei, Voranmeldungen sind zwingend notwendig unter BWeiss@wismar.de.

„Singen mit Abstand“ heißt es am 30. September um 17 Uhr auf der Freifläche vor dem „TiL“ im Lindengarten.

Thema Flucht im Schabbell

Eine besondere Museumsführung können Interessierte am 2. Oktober um 15 Uhr im Museum Schabbell erleben. Zum „Tag des Flüchtlings“ wird das Thema „Flucht und Neuanfang“ beleuchtet.

Erst geht es um die Glaubenskriege im 16. Jahrhundert – Historiker Maximilian Marotz führt in das Thema ein und präsentiert einen Höhepunkt der Sammlung. Dann wird Wismars Stadtarchivar und Historiker Dr. Nils Jörn über die Zeit nach Ende des 2. Weltkrieges in Wismar sprechen.

Er präsentiert Erlebnisberichte aus dem Archiv in einer Lesung aus dem Buch „ Wismar 1945-1949“ und untermalt dies durch Filmaufnahmen. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

„Die Weltreise einer Fleeceweste“

Eine „kleine Geschichte über die große Globalisierung“ können die Gäste der Lesung mit Wolfgang Korn am 2. Oktober um 16.30 Uhr im Zeughaus erleben. Ab 18.30 Uhr sind Interessierte zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Produktionsbedingungen als Fluchtursache - Handel neu denken“ eingeladen.

