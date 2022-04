Wismar

Am Sonnabend, den 9. April, gastiert ab 18 Uhr das NDR-Elbphilharmonie-Orchester in der Wismarer St.-Georgen-Kirche. In der Spielzeit 2019/2020 war Petr Popelka der erste Gewinner des Dirigentenstipendiums der Akademie des Orchesters. Nun kehrt der international arrivierte Tscheche ans Pult zurück. In der Zwischenzeit hat er seinen Chefposten beim Norwegischen Rundfunkorchester Oslo angetreten. Für das Comeback in Norddeutschland hat Popelka ein stimmiges Programm mit Visionären der musikalischen Romantik komponiert. Mit dabei ist die herausragende Sopranistin Christiane Karg. Auf dem Programm stehen Werke von Carl Maria von Weber (Ouvertüre zu „Oberon“), Gustav Mahler (Rückert-Lieder), Hugo Wolf (Scherzo und Finale) sowie Richard Wagner (Ouvertüre und Venusberg-Bacchanal aus „Tannhäuser“).

Die Karten kosten 21, 33 oder 45 Euro. Erhältlich sind sie in der Tourist-Information, Lübsche Straße 23a, oder online unter www.eventim.de. Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht.

Puppenspiel mit Musik in Ilow

Circus Frederico kommt am Sonnabend, 9. April, ins Klanghaus Ilow. Zu sehen ist eine neue Inszenierung von Sabine Zinnecker – frei nach einem Kinderbuch von Anne Maar – ab 16 Uhr. Sie richtet sich an alle ab vier Jahren und dauert 45 Minuten. Dabei handelt es sich um ein Open-Air-Puppenspiel mit Musik des Dorftheater Siemitz. Und darum geht’s: Ein großer Hund mit einem riesigen Maul hat kein Zuhause. Immer, wenn er jemanden höflich anspricht, rennen alle Leute vor Angst davon. Aber zum Glück gibt es Frederico, einen sehr kleinen Jungen, der schon lange davon träumt, im Zirkus aufzutreten. Als die beiden sich begegnen, nimmt Frederico seinen ganzen Mut zusammen und daraus wird etwas ganz Wunderbares.

Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, für Kinder 6 Euro. Bestellung sind telefonisch unter 038 41/385 927 oder 0176 / 83 123 459 möglich. Kuchen, Kaffee und Kindergetränke gibt es an der Bar.

Vorbei am Hospiz Bernstorf

Eine Radtour startet am Sonnabend, 9. April, um 9 Uhr an der Ostseite des Wismarer Rathauses. Von dort geht es nach Gressow und anschließend auf kleinen Landstraßen über Tressow und Plüschow nach Bernstorf. Dort angekommen können die Teilnehmer wegen der Corona-Pandemie das Hospiz aber leider nur von außen betrachten. Zur Mittagspause wird in die Gaststätte „Unter den Linden“ in Börzow eingekehrt, wo es einen kleinen Imbiss und Kaffee gibt. Zurück geht es über Grevesmühlen und dem Everstorfer Forst bis zur Wohlenberger Wiek. Die Tour dauert bis etwa 17 Uhr und wird von Vera Moritz geleitet. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Eine Anmeldung zur Tour ist nicht notwendig.

Ausstellung im Schloss Wiligrad

Im Schloss Wiligrad wird am Sonnabend, 9. April, um 17 Uhr die vierte Ausstellung der Reihe „Nord-Süd-Linie“ eröffnet. Dieses Mal steht die Kreativbranche des Bundeslands Sachsen im Fokus. Kurator Eberhard Klinger aus Radeberg hat für diese Ausstellung acht Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Zu sehen sind ihre Werke bis zum 12. Juni – zurzeit Dienstag bis Sonnabend von 10 bis 17 Uhr sowie am sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Am Sonnabend, 9. April, startet um 11 Uhr eine öffentliche Führung durch das stadtgeschichtliche Museum Schabbell in Wismar. Dabei wird vom Gewölbekeller bis zum historischen Dachstuhl der gesamte Museumskomplex mitsamt seiner Hinterhöfe erkundet. Der Rundgang ist weitgehend barrierefrei. Mitmachstationen laden große und kleine Gäste zum Ausprobieren ein. Die Tour kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro und mit Jahreskarte 6 Euro.

Benefizkonzerte in Wismar

Benefizkonzerte für Kriegsopfer in der Ukraine gibt es am 8. und 9. April in der Wismarer Kneipe Fellfresse. Die Musik am Freitagabend ist etwas ruhiger: „Pride ’n’ Rock mit Rockmusik der 80er-Jahre und die Musiker von Bend aus Bad Doberan und Rostock sind dabei. Am Samstag spielt die Band Cadillac Blood: „Rock und Metal, schön viel Geschrammel“ und Kings of Happytime mit härterem Metal. Los geht es jeweils ab 19 Uhr. Statt Eintritt zu zahlen, werden die Gäste um Spenden gebeten.

Von Kerstin Schröder