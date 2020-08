Poel/Neukloster/Ilow

Die Gemeine Stinkmorchel ist der Pilz des Jahres 2020. Wer mehr über diesen Pilz wissen möchte, kann sich am Sonnabend, 8. August, der Pilzlehrwanderung des Mykologischen Informationszentrum „Der Steinpilz“ aus Wismar anschließen. Die Wanderung führt durch den Staatsforst Tarnow.

Zum Pilz des Jahres: Jedes Jahr wird eine markante Großpilzart ausgewählt, die jeder aufmerksame Beobachter mit ein wenig Erfahrung erkennen und bestimmen kann, ohne erst tiefer in die wissenschaftliche Pilzkunde einsteigen zu müssen. Oft sind es aber auch seltenere Arten, von denen man sich eventuell neue Funddaten erhofft oder sie sollen für gefährdete Pilzarten und deren Lebensräume sensibilisieren. Dabei spielt es keine Rolle ob essbar, ungenießbar oder giftig. Für die Stinkmorchel treffen zwei Wertigkeiten zu. Sie ist sowohl essbar, wie auch ungenießbar.

Treff ist am Sonnabend um 8 Uhr auf den unterteilten Parkflächen am ZOB in Wismar, Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße. Je nach Möglichkeit können Fahrgemeinschaften gebildet werden, welche aber nicht garantiert werden können. Zweitreffpunkt kann gegen 9.15 Uhr am Staatsforst Tarnow sein. Von Sternberg kommend die L 141 über Rosenow und Schlockow fahren. Kurz hinter Schlockow erreicht man eine T-Kreuzung. Das Ziel befindet sich gegenüber am Waldrand/Waldweg.

Norddeutsche Barockmusik

Warum Bach nach Lübeck kam oder dänische Studenten um 1605 in Rostock von Störtebeker sangen: Musik und Geschichten aus Mecklenburg, Pommern und der angrenzenden Ostsee. Das ist das Thema des Konzerts in der Dambecker Kirche am Sonnabend, 8. August. Der Countertenor Karsten Henschel singt Lieder, Arien und geistliche Werke – Musik aus norddeutschen Quellen. Dazu gibt es kleine Geschichten, Anekdoten und Begebenheiten.

Das unterhaltsame Programm zeigt die Schönheit und Virtuosität des norddeutschen Barock, lädt zum Lachen und Nachdenken ein. Begleitet wird er durch Zsuzsa Varga an der Orgel. Solistisch erklingen Orgelwerke von Buxtehude und Böhm, herausragenden Vertretern norddeutscher Orgelmusik. Zu hören sind außerdem Werke von Tunder, Bach und Keiser. Das Konzert in der Dambecker Kirche am Sonnabend beginnt um 19.30 Uhr.

Musik im Park auf Poel

Auf der Insel Poel wird es am 8. August ebenfalls musikalisch. In Kirchdorf gibt es „Musik im Park“ mit dem Mecklenburger Blasorchester. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr im Außenbereich des Mehrgenerationenhauses in Kirchdorf bei Kaffee und Kuchen statt.

Jazz-Konzert in Neukloster und Ilow

Auch in Neukloster gibt es am Sonnabend ein Konzert. Jazzmusiker Andreas Pasternack lädt mit seinen Musikern zum Picknick-Konzert in Neukloster vor der Klosterkirche ein. Los geht es um 11 Uhr.

Von Hause aus Jazzer, liebt Pasternack die musikalische Vielfalt: Bebop à la Charlie Parker und die schönsten Bossa Nova aus der Zeit von Stan Getz und Joao Gilberto finden ebenso Platz in seinem Programm wie Songs von Marvin Gaye, den Beatles oder Udo Jürgens. Jeder Ton ist Live gespielt – zum Mitswingen, Mitklatschen und Mitsingen.

Alle Jazzliebhaber sind herzlich eingeladen, ihr persönliches Picknickkonzert mit Decken, Hockern und mitgebrachter Verpflegung individuell zu gestalten. Tickets gibt es in den Tourist-Informationen Neukloster, Warin, Bützow, Wismar und direkt vor Ort eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Am selben Tag spielt das Pasternack-Trio noch im Klanghaus Ilow. Dort beginnt das Konzert der Reihe „Jazz & More“ um 19.30 Uhr. Karten für 15 Euro gibt es nur mit Reservierung unter der Telefonnummer 03841/385927 oder per Mail unter info@kulturwirkstatt-ilow.de.

