Am 18. September wird das Kabarett Rohrstock ab 19.30 Uhr seine Vorpremiere für das neueste Programm im Klanghaus Ilow durchführen. Das Studentenkabarett wurde am 10. Januar 1970 an der Rostocker Universität gegründet und widmet sich politischen Themen. In Ilow haben die Gäste einen Tag vor der Premiere in Rostock die Gelegenheit, das neue Programm kennenzulernen. Der Inhalt ist noch geheim. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Karten gibt es telefonisch unter der Nummer 03841 / 385 927 oder an der Abendkasse. Die öffnet um 18.30 Uhr. Snacks und Getränke sind an der Bar erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.klanghaus-ilow.de.

Erntefest für Kinder

Ebenfalls am 18. September wird zum Kindererntefest auf dem Finkschen Hof bei Familie Möckelmann in Klüssendorf, Ortsteil der Gemeinde Metelsdorf (Haus Nr. 4), eingeladen. Gäste sind dort von 15.30 bis 17.30 Uhr willkommen. Sie erfahren viel über die Landwirtschaft, können Erntemaschinen und das Gelände erkunden und basteln. Es gibt eine Andacht und Gesang. Kaffee und Kuchen sind vorhanden. Weitere Kuchen können gerne mitgebracht werden. Veranstalter sind die Kirchengemeinden Dambeck-Beidendorf, Dorf Mecklenburg, Lübow, Hohen Viecheln und Bad Kleinen.

Straßenmusik auf Poel

Gefällt Ihnen Straßenmusik? Dann sollten Sie am 18. und 19. September nach Timmendorf auf die Insel Poel fahren. Dort spielt Axl Makana von der Band Mutabor in der Wendeschleife – an beiden Tagen von 17 bis 20 Uhr. Mit der Folk-Punk-Band Mutabor hat Axl Makana (Axel Steinhagen) als Sänger und Songschreiber in einigen Regionen Deutschlands mittlerweile Kultstatus erreicht. Mit seinem neuen Soloprogramm präsentiert er sich als musikalischer Freibeuter, der den Säbel mit einer Gitarre getauscht hat. Seine Enterhaken sind eingängige Lieder mit ironischen und poetischen Texten. Geboren wurde Axl Makana in Wismar, wo auch seine Begeisterung für die Musik erwachte. Mittlerweile lebt er in Berlin.

Filmabend in Kirche

Der US-amerikanische Film „Green Book“ wird am 18. September in der Kirche Bibow bei Warin gezeigt. „Wir laden alle Interessierte herzlich zu dem Film über eine besondere Freundschaft ein“, sagt Barbara Reimer vom Bibower Kirchenbauverein. Beginn ist um 19 Uhr, nach dem Film können die Gäste noch miteinander ins Gespräch kommen. Am Ausgang bitten die Veranstalter um eine Spende, mit der diese Filmreihe finanziell unterstützt wird.

Wismaria-Fest in Wismar

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der früheren Getränkefabrik „ Wismaria“ am Platten Kamp in Wismar soll erhalten bleiben. Über Jahrzehnte ist das Gebäude nahe Mühlenteich und Hochbrücke verfallen. Ein Investor will die Immobilie mit einer millionenschweren Investition entwickeln. Gleichzeitig hat das Land MV den Denkmalwert bestätigt. Das soll mit einem Fest am Sonnabend, 19. September, ab 15 Uhr gefeiert werden. Die Besucher erwartet ein Programm mit Schaubrauen, Musik sowie Informationen zur Malzfabrik, zum Hochbrückenersatzbau, zu Bürgerbeteiligung und zum Hospiz Schloss Bernstorf. Das Fest ist eine Benefizveranstaltung für das Hospiz.

Lichternacht in Neukloster

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Neukloster veranstaltet mit Unterstützung des Fördervereins „Klosterkirche St. Maria im Sonnenkamp“ am Sonnabend, 19. September, die „2. Lichternacht“. Beginn ist um 20 Uhr. Die Besucher erwarten Musik und Texte. Musiker aus der Region ( Heide Nemitz, Annerose Schuldes, Susanne Höppner, Elisabeth Sooß, Angelika von Quadt, Anna Kopperschmidt, Moritz Niens, Martin Höppner) spielen und singen Werke von Johann Sebastian Bach, Heinrich Ignaz Franz Biber, Alessandro Scarlatti, einen Kanon zur Jahreslosung. Die Klosterkirche wird in sanftem Licht erstrahlen. Besucher können gerne Kerzen oder Laternen mitbringen. Diese sind bitte auf dem Gerüst vor dem Eingang abzustellen. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden zur Erhaltung der Klosterkirche gebeten.

Flohmarkt am Strandvilla

Am Sonntag, 20. September, gibt es einen Flohmarkt auf dem Tikozigalpa-Hof in der Dr.-Leber-Straße 28 in Wismar. Beginn ist um 12 Uhr, das Ende für 16 Uhr geplant. Die Stände werden auf dem Gelände der alten Stadtvilla zwischen Bäumen aufgestellt. Anmeldungen sind möglich unter der E-Mail-Adresse info@tikozigalpa.org.

Von Kerstin Schröder