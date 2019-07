Wismar

Die Vergewaltigung von Wismar ist aufgeklärt: Ein 19-Jähriger aus Nordwestmecklenburg soll der Täter sein. Er ist am heutigen Donnerstag verhaftet worden. Nach dem Tatverdächtigen ist mit einem Phantombild gefahndet worden. Dazu gab es laut Staatsanwaltschaft einen Hinweis aus der Bevölkerung, woraufhin vom Verdächtigen eine DNA-Probe entnommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin ist am Mittwoch der Haftbefehl gegen den Heranwachsenden wegen des Verdachts der Vergewaltigung, gefährlichen Körperverletzung und schweren räuberischer Erpressung erlassen worden.

Mit diesem Phantombild ist nach dem Verdächtigen gefahndet worden. Quelle: Polizei

Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, am 5. April gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Kritzow eine 50 Jahre alte Frau gezwungen haben, mit ihm in ihrem Auto in einen abgelegenen Wirtschaftsweg nahe des Autobahnkreuzes Wismar A14/A20 zu fahren. Dort soll er die Frau unter Anwendung massiver Gewalt vergewaltigt haben. Anschließend soll er mit dem Fahrzeug der Geschädigten nach Wismar zurückgefahren sein. Bevor er aus dem Auto ausstieg und zu Fuß flüchtete, soll er sein Opfer gezwungen haben, ihm auch noch ihr Bargeld zu geben.

Seit dem 10. April ist nach dem Verdächtigen mit einem Phantombild gefahndet worden. Der Ermittlungserfolg beruht laut Staatsanwalt neben dem Hinweis aus der Bevölkerung auch auf der umfangreichen und intensiven Arbeit der zuständigen Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin.

Kerstin Schröder