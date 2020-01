Verhandlung gescheitert: Arbeitsplätze bei Schottel in Wismar in Gefahr

Wismar

Die Fronten verhärten sich: Nach der Bekanntgabe, dass der Schiffsantriebs-Spezialist Schottel aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage weltweit – auch in Wismar – bis zu 150 Stellen abbauen will, hat es nun eine erste Verhandlungsrunde mit der IG Metall gegeben. Die ist nun allerdings von der Gewerkschaft für gescheitert erklärt worden.

Stattdessen ruft die IG Metall am Mittwoch ab 12 Uhr zu einer aktiven Mittagspause vor dem Werkstor auf.

Längere Beschäftigungsgarantie gefordert

Die Gewerkschaft fordert Arbeitsplatzsicherheit und den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Wie sie schriftlich mitteilt, habe die Geschäftsführung in den Verhandlungen eine Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden ohne Lohnausgleich vorgeschlagen. Im Gegenzug fordert die IG Metall allerdings eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2023 sowie den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.

„Daraufhin erklärte die Geschäftsführung, dass das Thema der Arbeitszeit unter diesen Umständen für Sie vom Tisch und die Verhandlungen erstmal beendet seien“, berichtet Hendrik Matz, Verhandlungsführer der IG Metall Lübeck-Wismar. Er ergänzt: „Das Vorgehen der Geschäftsführung ist für uns nicht nachvollziehbar.“

Eine Absenkung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich wäre ein Mittel gewesen, um die Zahl betriebsbedingter Kündigungen jedenfalls zu verkleinern. Ein Verzicht von Seiten der Belegschaft müsse aber an eine längere Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter am Standort Wismar gekoppelt sein.

Betroffen sind alle deutschen Standorte

Die Tarifkommission der IG Metall sei sich einig: Ein einseitiger Verzicht zu Lasten der Belegschaft ohne Zugeständnisse der Geschäftsführung sei kein gangbarer Weg.

Dass die Geschäftsführungeinerseits 400 000 Euro in einen neuen Kran investieren will, den Mitarbeitern jedoch eine Standortsicherung über Ende 2021 hinaus nicht garantieren möchte, stoße bei den Kolleginnen und Kollegen auf Unverständnis. „Wer wirklich an einen Standort glaubt, der muss den Menschen Sicherheit für die Zukunft geben“, so Hendrik Matz.

Die Geschäftsführung war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zu den Verhandlungen zu erreichen.

Betroffen vom Stellenabbau sind auch alle drei deutschen Standorte: Wismar, Spay am Rhein und Dörth. Gespart wird in allen Bereichen – Produktion, Verwaltung und Entwicklung. Gründe für die schwächelnde Auftragslage sind der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie das schwächelnde Offshore-Geschäft.

Kurzarbeit im vergangenen Jahr

Der Wismarer Niederlassungsleiter Michael Potts hatte angekündigt, dass Ende Januar genaue Zahlen vorliegen sollen, um wie viele Stellen es in Wismar geht. Wie Potts damals gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG betonte, sei die Schottel-Gruppe „ein kerngesundes Unternehmen“. 2018 sei mit einem guten Ergebnis abgeschlossen worden. Doch vor allem die maritime Sparte sei sehr stark vom Export (90 Prozent) abhängig.

Die anhaltenden politischen Auseinandersetzungen um den internationalen Handel sorgen für Zurückhaltung für Schiffsneubauten. Außerdem sinke die Nachfrage für Antriebe von Schiffen, mit denen Öl und Gas auf hoher See gewonnen werden. Das wirke sich vor allem auf den Standort Wismar mit derzeit 180 Mitarbeitern aus, dessen Fokus auf der Entwicklung und Montage von Antrieben für Spezialschiffe liegt. 2017 sind in Wismar noch 135 Schiffsantriebe gefertigt worden, 2019 waren es 65. Die Folge: Sechs Monate hat es 2019 an der Küste Kurzarbeit gegeben.

Das Unternehmen hatte eine Standortgarantie bis Ende 2021 abgegeben und angekündigt, dass der Stellenabbau moderater ausfallen werde als noch im Sommer befürchtet. Das heißt, es werden am Ende wohl weniger als 150 Stellen sein. Aber auch dazu wurden noch keine konkreten Zahlen genannt.

Von Kerstin Schröder