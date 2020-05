Verkauf beschlossen: Das soll aus der Jugendherberge Beckerwitz werden

Beckerwitz

Aktuell bangen alle Jugendherbergen im Land um ihr Weiterbestehen. Denn mit der Corona-Pandemie bleiben die Gäste aus und damit fehlen wichtige Einnahmen. Die ehemalige Jugendherberge in Beckerwitz ist längst geschlossen. Doch das Anwesen in Ostseenähe soll wiederbelebt werden. Deshalb sucht der Landkreis seit Anfang 2019 einen Käufer für das Areal. Der scheint nun gefunden worden zu sein.

Der Kreistag hat einem von drei Interessenten den Zuschlag gegeben – und zwar dem, der als einziger den Mindestpreis geboten hat: 883 000 Euro. Diese Summe ist in der Ausschreibung festgeschrieben gewesen. Deswegen hatten die anderen Bieter keine Chance.

2021 soll der Hof öffnen

Geplant ist in Beckerwitz Folgendes: ein Erlebnis-Wildkräuterhof mit Seminarbetrieb, Gastgewerbe und Direktverkauf. Dafür soll die Winkelkraut GmbH gegründet werden. Hinter der steht eine kleine Gruppe „engagierter junger Menschen aus Nordwestmecklenburg, die sich für den Erhalt des denkmalgeschützten und geschichtsträchtigen Landhausensembles in Beckerwitz zusammengefunden hat“. Mit dabei ist Eva Jörhs. Sie hat früher einmal die Jugendherberge geleitet und freut sich über die Entscheidung. Eva Jörhs: „Wir sind bereit loszulegen“, sagt sie. Bereits im April 2021 soll der Hof eröffnet werden.

Die Geschichte Das Haupthaus hat der Architekt Paul Korff entworfen und es ist 1912 erbaut worden. Freifrau von Langen hat dort bis etwa 1933 die Pension „Kiek öwer“ geführt und Heilkuren für Kinder angeboten. Das Bettenhaus „Oldevighus“ stammt aus dem Jahr 1924 und diente als Unterkunft. Von 1937 bis 2017 wurden beide Häuser als Jugendunterkunft genutzt. Im Jahr 2012 hat auf dem Gelände das Deutsche Jugendherbergswerk sechs Wabenhäuser errichtet.

Eigenkapital mit Spenden

Doch nicht überall herrscht Freude über die Vergabe. Aus dem Kreistag und der Gemeinde Hohenkirchen ist Skepsis zu hören – nicht über das Projekt an sich. Das wäre schon etwas Besonderes in der Region. Aber es gibt Zweifel, dass die Finanzierung klappt. Das liegt vor allem an der Internetseite der Bieterin (www.winkelkraut.de). Auf der wird nicht nur das Vorhaben beworben, sondern auch eine Crowdfunding-Aktion, mit der Geld für die Umsetzung gesammelt wird.

Dort steht: Um einen Kredit für den Grundstückskauf zu bekommen, ist Eigenkapital nötig – in diesem Fall 75 555 Euro. Und es wird vorgerechnet: Wenn 15 111 Leute je 5 Euro geben – dann wäre genügend Geld vorhanden. Seit dem 3. April wird bereits gesammelt. Der aktuelle Kontostand beträgt: 394 Euro.

Wildkräutergarten und Bienen

Eva Jörhs kann die Skepsis verstehen, bleibt aber zuversichtlich: „Wir haben gerade erst mit der Werbung angefangen.“ Unterstützer gebe es jetzt schon einige. Viele Menschen in der Region würden die Idee gut finden.

In den denkmalgeschützten Gebäuden sind ganzjährige Unterkünfte geplant, auch für Radler. Die Wabenhäuser sollen in der Saison an Schulklassen und Familien vermietet werden. Außerdem sind ein Regional-Laden, ein Bistro, ein Seminarbereich, ein Bienenerlebnispfad sowie ein Wildkräutergarten zur Ernte und für Führungen geplant.

Um das Projekt umzusetzen, soll eine GmbH gegründet werden – die gibt es bislang noch nicht. Aber: „Wir befinden uns gerade im Aufbau, der Prozess läuft“, erklärt Eva Jörhs.

Skepsis bei Finanzierung

Dass Crowdfunding-Aktionen funktionieren können, ist in den vergangenen Jahren bei einigen Projekten bewiesen worden. Doch selten geht es dabei um 883 000 Euro. Deshalb soll im August der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg eine konkrete Finanzierungszusage vorgelegt werden. Gibt es die nicht, wird der Vertrag nicht unterschrieben. Offiziell bekanntgeben darf die Kreisverwaltung das laut Geschäftsordnung noch nicht – auch nicht den Namen des Ausschreibungsgewinners.

Konfrontiert mit der OZ-Recherche kommentiert Simone Oldenburg ( Die Linke) die Entscheidung des Kreistages auf OZ-Anfrage so: „Das Projekt ist mit der Nadel gestrickt. Ich befürchte, dass das eine Luftnummer wird.“

Genossenschaft bietet 600 000 Euro

600 000 Euro soll nach OZ-Informationen eine Genossenschaft von freischaffenden Künstlern und Architekten für das Anwesen geboten haben – inklusive eines abgesicherten Investitionsplanes in Höhe von 3,2 Millionen Euro für die kommenden Jahre. Dieser Bieter soll ein ähnliches Projekt bereits in Rostock erfolgreich umgesetzt und einen Finanzierungszusage der Bank vorgelegt haben. Doch weil es eben nicht die geforderten 883 000 Euro gewesen sind, ist er raus. Denn in Sachen Verkaufspreis gibt es in der Ausschreibung keinen Verhandlungsspielraum.

Schadensersatz wäre möglich

„Hätte die Genossenschaft den Zuschlag bekommen, hätte der Wildkräuterhof uns auf Schadensersatz verklagen können“, erklärt ein Kreistagsmitglied. Deshalb ist dem Ausschreibungsgewinner eine Frist gesetzt worden.

Wird die Finanzierung nicht bis August vorgelegt, muss es wohl ein neues Gutachten geben und eine neue Ausschreibung – dann vielleicht mit dem Absatz, dass vom Kaufpreis abgewichen werden kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Für den Kreis würde das weitere Kosten bedeuten, auch für die Unterhaltung des Grundstücks. Letzteres kostet rund 30 000 Euro im Jahr.

Massive Brandschutzmängel

Bereits im Frühjahr 2018 ist die Jugendherberge wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen worden. Um die zu beheben, wäre eine Investition in Höhe von 1,4 Millionen Euro notwendig gewesen. Das Geld hat das Deutsche Jugendherbergswerk nicht aufbringen können und deshalb den Vertrag mit dem Kreis aufgelöst. Zum Anwesen gehören mehrere Gebäude, auch Baumhäuser, die aussehen wie Bienenwaben.

Die Beseitigung der Brandschutzmängel würde beim Wildkräuterhof laut Eva Jörhs nicht so viel Geld kosten, weil sich die Bettenzahl von ehemals 136 auf dann 50 deutlich reduziere.

Wenige Interessenten

Im Februar 2019 ist das 1,5 Hektar große unter Denkmalschutz stehende Anwesen in zwei Teilen öffentlich ausgeschrieben worden. Die Gemeinde hat das ehemalige Sanitär- und Küchengebäude der Jugendherberge für 223 000 Euro vom Kreis gekauft und will das Haus in einen Treffpunkt für Jugendliche, Senioren und Gemeindevertreter umwandeln. Die Gemeinde ist der einzige Bieter gewesen.

Auch für das andere Grundstück ist das Interesse kaum höher gewesen. Nur ein Interessent hatte sich zunächst gemeldet, der wollte aber weniger bezahlen. Deshalb ist das historische Anwesen, das 800 Meter vom Strand entfernt liegt, danach über ein bayrisches Maklerbüro angeboten worden. Dann sind drei Angebote eingegangen.

Anscheinend wollen einige Kreistagsfraktionen den Verkaufspreis unbedingt halten: Denn wird die Jugendherberge für weniger Geld verkauft, schmälert das die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis. Die sollen vom Mehrgewinn profitieren.

