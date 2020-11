Verkauf im Lockdown: Hier gibt es Kunsthandwerk aus Nordwestmecklenburg

Wismar

Lockdown im November und das Veranstaltungsverbot könnte noch länger dauern. Für viele Kunsthandwerker bedeutet das: Sie können ihre Keramik, Bilder, Skulpturen und Seifen nicht wie sonst auf den vorweihnachtlichen Märkten verkaufen. Auch Anne Karpa hatte einige Termine im Kalender stehen und deshalb viel vorgearbeitet. Tassen, Schalen, Vasen, Kerzenhalter hat sie vorproduziert. Die sollen nun auf andere Weise verkauft werden: in ihrer Werkstatt in Madsow.

„Menschen, die handgemachte Geschenke suchen, können gerne vorbeikommen“, lädt sie alle Neugierigen ein. Eine Bedingung gibt es: Um die Corona-Regeln einzuhalten, muss vorher telefonisch ein Termin abgesprochen werden. So kommen sich die Kunden nicht in die Quere. Und sie können den Abstecher ins kleine Dorf bei Neuburg mit einer weiteren Einkaufsstation verbinden. Nur ein paar Häuser weiter leben und arbeiten die Malerin Annette Mamerow-Brümmer und Steinbildhauer Frank Döhler. Auch sie verkaufen ihre Sachen während des Lockdowns von Zuhause aus.

Ihr idyllisches Anwesen befindet sich gleich am Ortseingang von Madsow. Annette Mamerow-Brümmer malt hier gerade sehr viel Weihnachtliches, unter anderem dekoriert sie Tannenbaumkugeln mit ungewöhnlichen Motiven: Leuchttürmen, Vögeln und jungen Damen in knapper, roter Bekleidung. Die ungewöhnlichen Kunstwerke kommen gut an. Vieles ist bereits vorbestellt – genau wie zahlreiche Gläser mit Schmalz. Auch die verkauft die 57-Jährige. Die gebürtige Rostockerin hat eben viele Talente. Sie filzt auch Wichtel und Weihnachtsmänner, malt Weihnachtsbilder und bastelt daran manchmal noch kleine Päckchen.

Annette Mamerow-Brümmer malt Bilder, filzt Wichtel und bemalt Weihnachtskugeln mit Leuchttürmen, Vögeln und jungen Damen in knapper, roter Bekleidung. Quelle: Kerstin Schröder

Viel los auf der Insel Poel

Annette Mamerow-Brümmer ist seit 2002 selbstständig tätig und wohnt seit drei Jahren in Madsow. Ihr Partner Frank Döhler baut ihr dort gerade eine eigene Arbeitsstätte. Zusammen haben sie in diesem Jahr schon einen Kunsthandwerkermarkt auf ihrem Grundstück organisiert – mit großem Erfolg. Der zweite sollte jetzt folgen, doch dann kam der neue Corona-Lockdown. Doch klagen will sie nicht. Das Jahr hat ihr auch Einnahmen beschert, vor allem auf der Insel Poel.

Im Badeort Am Schwarzen Busch befindet sich in Strandnähe das „Kunstklo“. In dem kann der Toilettengang mit dem Kauf von Kunst verbunden werden. Klingt skurril, ist aber gut laufendes Konzept. Pächterin des Flachbaus mit DDR-Charme ist die Madsower Keramikerin Anne Karpa. Sie hat vor ein paar Jahren das leerstehende Toilettenhäuschen zu einem ungewöhnlichen Verkaufsladen gemacht. Dessen Regale füllen mehrere Künstlerinnen mit Keramik, Schmuck, handbemalten Aquarell-Postkarten und genähten Sachen, wie Kuscheltieren. Auch Annette Mamerow-Brümmer hat dort in diesem Jahr einige Bilder verkauft. „An Urlauber und Ferienhausbesitzer, die ihre Häuser dekorieren wollten“, erzählt sie.

Verkauf am Jahresende

Auch Anne Karpa spricht von einem guten Jahr auf Poel. „Es war noch voller als sonst – so wie auf Mallorca“, sagt sie. Am ersten Adventswochenende öffnet die Poeler Töpferei noch einmal für den Verkauf – von 11 bis 17 Uhr. Auch am Jahresende, am 28., 29. und 30. Dezember, kann dort eingekauft werden.

Es ist das Gebäude gewesen, dass Anne Karpa überzeugt hat, eine Toilette mit kreativem Inhalt zu füllen. „Das fand ich toll“, erinnert sie sich. Gleich auf Anhieb hätte sie sich gedacht: „Hier würde meine Keramik gut hinpassen.“ Die Sanitäranlagen sind auf den ersten Blick nicht zu sehen. Ihre Türen tragen rot-grüne Beeren und Blätter, dazwischen sind Fische gemalt. Im angrenzenden Laden bietet Anne Karpa handgemachtes Haushaltsgeschirr an – Tassen, Vasen, Butterbehälter, Salz- und Pfefferstreuer. Die gibt es auch in ihrer Werkstatt in Madsow. Dort überwiegt die Farbe Blau. Aber auch Weiß ist dabei.

Atelier-Eröffnung verschoben

Der Wismarer Maler Manfred W. Jürgens wollte am kommenden Wochenende seine neue, umgebaute Atelier-Galerie eröffnen – mit vielen Besuchern. Das muss er jetzt verschieben. Drei Räume sind neu dazugekommen. Der Künstler lebt und arbeitet in einer historischen Villa in der Goethestraße 4. Gebaut hat sie der Architekt Johannes Busch, der auch das Stammhaus von Rudolph Karstadt errichtete. Nun erforscht Manfred W. Jürgens dessen Geschichte. Momentan reproduziert und restauriert er die Fotografien von Busch’s Ehefrau.

Aufgeräumtes Atelier, starke Kunst, spannender Künstler: zu Gast im Atelier und den Ausstellungsräumen von Manfred W. Jürgens in der Wismarer Goethestraße 4. Quelle: Nicole Hollatz

Der Wismarer hat schon Altkanzler Helmut Schmidt, Rammstein-Sänger Till Lindemann und Schauspieler Ulrich Tukur porträtiert – Rammstein-Sänger Till Lindemann ist mit seiner Mutter auf der Leinwand verewigt worden. Schauspieler Ulrich Tukur hat Manfred W. Jürgens mit seiner Frau Katharina John gemalt, Schauspieler Christian Redl mit einem Dämonen in einer Glasscherbe, der seine langjährigen Alkoholprobleme symbolisieren soll. Der Künstler hat gerne Menschen um sich. Die können weiterhin gerne vorbeischauen – wenn sie sich vorher anmelden – telefonisch unter der Nummer 03841 / 225 4837 oder per E-Mail (art@m-w-juergens.de).

Die Madsower Keramikerin Anne Karpa ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0152 / 09219 433 und Annette Mamerow-Brümmer unter 0172 / 9152 915. Annette Mamerow-Brümmer stellt Fotos ihrer Kreationen auch auf ihren Whatsapp-Status. „So habe ich schon einiges verkauft“, freut sich die Künstlerin.

Von Kerstin Schröder