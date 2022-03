Vermisste Urlauberin aus Boltenhagen: Suche wird am Montag fortgesetzt

Boltenhagen

Seit Freitag wird Renate Breitmeier aus Boltenhagen inzwischen vermisst. Die 69-Jährige, die mit ihrem Mann im Ostseebad Urlaub gemacht hat, wurde zum letzten Mal am Freitag gegen 15.30 Uhr in Tarnewitz gesehen. An den umfangreichen Suchmaßnahmen waren neben dem Polizeihubschrauber auch die Rettungshundestaffel Nordelbe, die Drohnenstaffel der Johanniter und die Feuerwehr Boltenhagen beteiligt.

Renate Breitmeyer wird seit Freitag vermisst. Quelle: Polizei

Wie die Polizei jetzt mitteilte, würden die Suchmaßnahmen am Montag fortgesetzt. Gleichzeitig bittet die Polizei im Mithilfe, wer Renate Breitmeier gesehen hat, beziehungsweise Hinweise geben kann, wo sie sich seit Freitagnachmittag aufgehalten hat, der möge sich bitte an die Beamten wenden. Es besteht unter anderem die Möglichkeit, dass die orientierungslose Frau in ein Fahrzeug oder einen Bus eingestiegen ist. Das Ehepaar hatte zuvor auch auf der Insel Poel Urlaub gemacht, möglicherweise hat sie sich auf den Weg dorthin gemacht.

Von Michael Prochnow