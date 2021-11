Verschärfte Corona-Regeln ab Mittwoch in Wismar

Wismar

In der der Wismarer Stadtverwaltung gelten ab Mittwoch und Donnerstag, 24./25. November, neue Corona-Regeln. Das betrifft sowohl Mitarbeiter als auch Besucher. Das kündigte Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) am Montagabend beim Stadtteilgespräch im Zeughaus an.

Danach gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Wer nicht geimpft oder genesen ist, müsse sich täglich unter Aufsicht testen lassen, so der Rathauschef. Rechtsgrundlage bildet das aktuelle Infektionsschutzgesetz.

Tests nicht aus eigener Tasche bezahlen

Die Aufsicht über das Testgeschehen bei Mitarbeitern obliegt geschultem Personal. Dazu werde es im Rathaus Möglichkeiten geben. Die jeweils direkten Vorgesetzten sollen den Impfstatus abfragen. Wer sich testen lassen muss, soll die Gebühren nicht aus eigener Tasche zahlen müssen. Das war der Stand am Dienstag.

Die Stadtverwaltung zählt rund 430 Beschäftigte. Weitere 150 zählt der städtische Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb EVB.

Welche Tests anerkannt werden

Der Zutritt zu allen Dienstgebäuden der Stadtverwaltung werde ab Donnerstag nur Personen gewährt, die den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung, einer Genesung oder eines negativen Corona-Tests, der nicht älter ist als 24 Stunden (oder eines PCR-Tests, der nicht älter als 48 Stunden ist), erbringen können.

3G auch im Museum, Theater, Bibo und beim EVB

Ab Mittwoch gilt dies bereits für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Regelung betrifft auch städtische Einrichtungen wie das Museum, das Theater, die Stadtbibliothek und das Archiv.

Die 3G-Regelung gilt ab Donnerstag auch im Gebäude des EVB in der Werftstraße 1 und auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg.

Das gilt bei der Wobau

Bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft müssen sich ab Mittwoch alle Besucher am Juri-Gagarin-Ring 55 auf 3G einstellen. Die Mieterkontaktstellen am Kagenmarkt und in Wendorf sind ab Mittwoch geschlossen. Es wird darum gebeten, die Wobau telefonisch (03841/757-0) oder oder per Mail (info@wobau-wismar.de) zu den Sprechzeiten zu kontaktieren.

Impfquote dürfte über dem Durchschnitt liegen

Aktuelle Angaben zur Impfquote gibt es nicht. Eine freiwillige Befragung unter den 430 Stadtbediensteten vom Juni lässt aber darauf schließen, dass die Impfquote über dem Durchschnitt von aktuell 66,4 Prozent in MV liegen dürfte. Rund 200 Beschäftigte hatten im Juni an der Befragung teilgenommen. Damals hatten 51 Prozent die Erstimpfung, 17 Prozent außerdem die zweite Impfung, weitere 17 Prozent hatten sich beim Betriebsarzt zur Impfung angemeldet.

Am Montag hatten sich 130 Mitarbeiter vom Betriebsarzt im Rathaus boostern lassen.

Seit mehreren Monaten hat die Stadtverwaltung den Mitarbeitern zweimal wöchentlich kostenlose Schnelltests zur Verfügung gestellt, unabhängig davon, ob diese geimpft oder genesen sind. Diese Tests für Geimpfte und Genesene würden auch weiterhin zur Verfügung gestellt, so die Stadt.

Von Heiko Hoffmann