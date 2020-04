Verschärfte Schutzmaßnahmen: Jetzt nur noch mit Maske ins Wismarer Krankenhaus

Wismar

Mit dem Beschluss der Bundesregierung zur Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel verschärft auch das Sana Hanse-Klinikum Wismar seine Schutzmaßnahmen: Ab sofort wird der Zutritt nur noch mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gewährt – eine selbst genähte Alltagsmaske ist ausreichend. Wer keine besitzt, erhält eine an der Rezeption.

Einlass erst zu den Terminen

Nur Patienten und Besucher mit einem Termin oder einer Anmeldung dürfen das Krankenhaus betreten – das ist nur über den Haupteingang möglich. Um den Kontakt in den Wartebereichen möglichst gering zu halten, werden Patienten zu den ambulanten Sprechstunden erst zu den Terminen hineingelassen.

Anzeige

Besuche sind nur im Kinder- und Jugendbereich möglich sowie in der Anästhesiologie und Intensivmedizin (dafür sind Termine nötig). Alle anderen Stationen sind gesperrt.

Weitere OZ+ Artikel

Kontakt per Telefon oder Mail

Die Klinik bittet darum, Angehörige per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren. In Einzelfällen (zum Beispiel bei der Sterbebegleitung oder bei einem erkrankten Kind) wird mit den Stationsleitungen über Ausnahmen entschieden werden. Die entsprechenden Telefonnummern sind auf der Homepage des Krankenhauses zu finden: www.sana.de/wismar. Die Zentrale ist unter Tel. 03841 / 330 zu erreichen.

Das Sana Hanse-Klinikum Wismar zählt zu den großen Kliniken der Schwerpunktversorgung in Mecklenburg-Vorpommern. Es behandelte im Jahr 2018 rund 43 000 Patienten. Mit 925 Mitarbeitern und einem Umsatz von 77,4 Millionen Euro zählt das Klinikum zu den größten Arbeitgebern in und um Wismar. Seit März 2012 ist das umfangreich sanierte 470-Betten-Klinikum Teil des Sana Kliniken-Verbunds. In der Corona-Zeit befindet sich außerdem ein Abstrichzentrum auf dem Krankenhaus-Gelände, in dem Proben von Verdachtsfällen entnommen werden.

Mehr Infos:

Von OZ