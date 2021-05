Wismar

Sie sind befreundet und arbeiten bald auch zusammen: Franziska Dorr und Stefan Koch. Die beiden Wismarer teilen eine große Leidenschaft. Sie schneiden gerne an anderen herum – an deren Haaren. Schon seit Jahren sind die zwei im Friseurgeschäft tätig und ab dem 1. Juni im gleichen Salon. Möglich macht das Doreen Kuhn, die für ihr Geschäft „Haarzeit 2“ in der Wismarer Gartenstadt personelle Verstärkung gesucht und gefunden hat.

Langjährige Berufserfahrungen

Franziska Dorr hat sich auf Empfehlung einer Freundin an Doreen Kuhn gewandt. Sie ist in der Branche bekannt: Immerhin übt die Wismarerin seit 35 Jahren das Handwerk aus. Gelernt hat Doreen Kuhn es bei Helga Zabel in Neuburg. Dort betreibt sie einen weiteren Salon: „Haarzeit 1“.

Franziska Dorr schneidet, färbt und frisiert bereits seit zwölf Jahren Kundinnen und Kunden. „Ich liebe meinen Job, weil ich mich kreativ ausleben kann“, betont sie. Jeden Tag bekannte und auch neue Menschen zu treffen, mache den Berufsalltag sehr abwechslungsreich. „Und es gibt viel zu erzählen“, lacht sie. Denn schnattern mag die 32-Jährige auch sehr gerne – genau wie ihre neue Chefin Doreen Kuhn und ihr neuer Kollege Stefan Koch.

Ihn hat sie mit in den Salon geholt. Dass sie beide nun zusammenarbeiten, ist „schon cool“, sagt der 34-Jährige. Er stammt aus Zierow, lebt aber schon sehr lange in Wismar. Hier hat er auch die vergangenen Jahre als Friseur gearbeitet. „Nun wollte ich mich nochmal beruflich verändern“, erklärt er den Wechsel zu seiner neuen Arbeitgeberin.

Friseur liebt Typveränderungen

Stefan Koch verpasst am liebsten Herren neue Haarschnitte. Aber komplette Farbveränderungen bei den Damen sei auch eine Aufgabe, der er sich gerne stellt. Franziska Dorr greift ebenfalls am liebsten zu Schere und Färbemittel. „Eine komplette Typveränderung ist toll, wenn zum Beispiel aus langen Haaren plötzlich ganz kurze werden“, sagt sie.

Geöffnet ist der Salon Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend nach Terminvergabe.

Von Kerstin Schröder