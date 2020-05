Versteckte Strecken im Wald: Darum lieben Läufer den Neuklostersee

Neukloster

Sie ist eine der schönsten Laufstrecken in Mecklenburg – das finden zumindest viele Neuklosteraner. Und tatsächlich: Rund um den Neuklostersee gibt es gleich mehrere Routen, die viele Läufer anziehen.

Neuklosteraner zieht es in die Natur

„Zurzeit sind die Strecken am Neuklostersee stark frequentiert“, weiß Andree Kopitzke, Vorsitzender des Vfl Blau Weiß Neukloster. Die Trainings in den einzelnen Abteilungen des Vereins sind wegen der Corona-Beschränkungen ausgesetzt. Im Mai findet zudem in jedem Jahr der Seenlauf statt – in diesem Jahr fällt er allerdings wie viele andere Volksläufe im Land aus. Viele Sportler nutzen in dieser Zeit die beliebten Strecken rund um den See.

„Wir haben neue Walkingstöcke angeschafft. Denn zurzeit sind viele Leute draußen in der Natur unterwegs“, sagt Andree Kopitzke, Vorsitzender des Vfl Blau Weiß Neukloster zu Laufstrecken rund um den Neuklostersee. Quelle: Kerstin Erz

Wer um die Halbinsel des Neuklostersees laufen möchte, muss eine Strecke von 5,3 Kilometern zurücklegen. Mit 10,2 Kilometern ist die Route rund um den ganzen See etwa doppelt so lang.

Nebel über dem See

Warum die Laufstrecken in Neukloster so schön sind, weiß Sven Jantzen ganz genau. Der Bauingenieur läuft zwei bis drei Mal im Monat die Runde um die Halbinsel und etwa einmal im Monat um den ganzen See. „Wenn ich morgens laufe, ist oft der Nebel über dem See zu sehen. Überhaupt die unterschiedlichen Jahreszeiten rund um den Neuklostersee zu beobachten, ist unwahrscheinlich schön“, sagt der 49-Jährige.

Ab Neukloster warten auf Läufer verschiedene Joggingstrecken – zum Beispiel rund um den gesamten Neuklostersee, nur um die Halbinsel oder bis zum Wariner See. Quelle: Benjamin Barz

Wer um den See laufen möchte, kann dies in zwei Varianten tun. Sven Jantzen kennt sie. Start ist immer die Badeanstalt Neukloster. „Es gibt eine gerade Strecke. Ab Nakenstorf führt eine Betonstraße Richtung Neumühle. Man kann ab Nakenstorf aber auch links auf den Wanderweg einbiegen. Da sind dann zwar ein paar Wurzeln im Weg, aber man hat einen tollen Blick auf den See“, berichtet der Neuklosteraner.

Überhaupt sei das Schöne, dass die Laufstrecken in Neukloster immer den Bezug zum See haben.

Sportverein schafft mehr Walkingstöcke an

Neuklosters Laufstrecken sollen zudem ausgeweitet werden. Rund um den See ist dies schon geschehen, nun solle es laut Vfl-Vorsitzendem Andree Kopitzke am Galgenberg weitergehen. Auch für Walker soll etwas getan werden. „Wir haben neue Walkingstöcke angeschafft. Denn zurzeit sind viele Leute draußen in der Natur unterwegs“, sagt er.

In diesem Jahr hätte der 14. Seenlauf in der Klosterstadt stattgefunden. 147 Teilnehmer gab es im vergangenen Jahr. „Ich glaube, der Seenlauf hat überhaupt erst viele dazu ermutigt, laufen zu gehen“, sagt Sven Jantzen. Die Ansprüche der Läufer seien dabei ganz unterschiedlich. „Egal, wie schnell oder langsam einige laufen, viele freuen sich einfach darüber, es geschafft zu haben“, berichtet er.

Geheimtipp : Strecke an alten Schienen bis zum Wariner See

Einen Geheimtipp für eine nicht ganz so stark frequentierte Strecke hat Sven Jantzen auch noch: Ab Nakenstorf führen alte Bahnschienen durch einen Teil des Neumühler Forsts. Entlang der Gleise lässt es sich gut laufen oder wandern. „Das ist ein toller Wald an der Stelle – und belohnt wird man am Ende mit einem Blick auf den Wariner See.“

Von Michaela Krohn