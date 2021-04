Wismar

Mit oder ohne Corona: Weihnachten wird gefeiert! Ob mit Weihnachtsmarkt, muss sich zeigen. Der letzte Markt fiel der Pandemie zum Opfer. Der Termin für dieses Jahr steht: vom 22. November bis zum 22. Dezember soll der Marktplatz wieder für weihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Nach dem Willen der CDU soll in Zukunft auch ein Weihnachtsmarkt am Alten Hafen stattfinden. Begründung: Der Hafenbereich ist für Bürger und Touristen ein beliebtes Ausflugsziel, jedoch fehle es gerade hier in der Weihnachtszeit an Angeboten.

Zeitgleich und darüber hinaus

Für Hans-Martin Helbig (CDU) geht es erstens ausdrücklich um eine Ergänzung des bestehenden Weihnachtsmarktes und zweitens über dessen Zeit hinaus. Nur im Anschluss an den Weihnachtsmarkt im Zentrum mache es wirtschaftlich keinen Sinn. Helbig stellt sich vor, dass Besucher am Alten Hafen starten und dann zum Markt schlendern oder umgekehrt. Kulinarisches wie Glühwein, Mutzen und Bratwurst könne dann hier und da genossen werden. Ein Problem mit Konkurrenzschutz sieht er nicht.

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) ist da skeptisch. Er verweist darauf, dass die Stadt einen Vertragspartner hat, der Vertrauensschutz genieße. 2013 hatte sich die Stadt aus Kostengründen als Veranstalter zurückgezogen. Alle drei Jahre wird der Weihnachtsmarkt nach einem Interessenbekundungsverfahren von der Stadt neu vergeben.

Die Wismar Veranstaltungen GmbH hat den Zuschlag für die Jahre 2020 bis 2022 erhalten. Die beiden Dassower Dörte Schmidt und Thomas Scheel führen die Geschäfte. Dörte Schmidt war auch die „Frontfrau“ der Weihnachtsmarkt Wismar UG (Unternehmergesellschaft), die seit 2014 den Markt veranstaltete. Eine jährliche Sondernutzungsgebühr von 15 000 Euro muss der Veranstalter an die Stadt zahlen.

Stadt will Neujahrsmarkt

Kein Problem mit weihnachtlichem Treiben am Alten Hafen hat die Stadt im Anschluss an den traditionellen Weihnachtsmarkt. Im Gegenteil. In der im Dezember 2019 beschlossenen Tourismuskonzeption heißt es: „Für die besucherstarke Zeit zum Jahreswechsel steht die Idee im Raum, den Wismarer Weihnachtsmarkt nach den Weihnachtsfeiertagen in einen Neujahrsmarkt zu überführen und an einem anderen Ort in Wismar, zum Beispiel im Alten Hafen, zu platzieren. Der Neujahrsmarkt wäre ein Angebot für die Gäste, die über die Weihnachtsfeiertage hier sind und ein paar Tage länger bleiben.“

Zu diesem Zweck wurde 2019 ein Interessenbekundungsverfahren für einen Neujahrsmarkt am Alten Hafen veröffentlicht. Allerdings hatte sich niemand beworben. „In der Folgezeit gab es mehrere Anfragen von privaten Unternehmern, die im Jahr 2020 ein winterliches Veranstaltungsformat im Bereich des Alten Hafens durchführen wollten. Dass davon bisher nichts umgesetzt werden konnte, liegt in erster Linie an der Corona-Pandemie, der mit ihr einhergehenden Verordnungslage und den damit verbundenen Planungsunsicherheiten“, so die Verwaltung.

Dennoch habe es mehrere Gespräche mit potenziellen Veranstaltern, mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH sowie diversen Gruppen und Einzelakteuren gegeben, die in der Adventszeit weihnachtliches Programm in der Stadt anbieten. Ergebnis: Es gibt den Wunsch, das Weihnachtsangebot in der Stadt in seiner Vielfalt stärker darzustellen und zu vermarkten.

Zweites Verfahren im Sommer

„Eine solche Strategie, die zu einem deutlichen Besucherplus führen kann, würde es ermöglichen, einen zusätzlichen Weihnachts-, Winter- oder Neujahrsmarkt zu etablieren, ohne eine für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz schädliche Konkurrenz zu erzeugen. Im Gegenteil, hier wird die Chance einer sich gegenseitig befruchtenden Ergänzung gesehen, die die Destination Wismar insgesamt stärkt“, so die Verwaltung.

Die Hansestadt plant deshalb, in diesem Sommer ein neues Interessenbekundungsverfahren zu veröffentlichen, das Interessenten die Möglichkeit bietet, sich unter Vorstellung ihrer Konzepte zu bewerben.

Zeitliche Verlängerung finden alle gut

Bei zwei Weihnachtsmärkten zur gleichen Zeit erwartet Horst Krumpen (Linke) zwei Händlergruppen mit einem ähnlichen Angebot. Jeder nehme die Hälfte ein, für keinen werde es am Ende reichen. Mit zwei Märkten hintereinander habe er kein Problem.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwischen den Feiertagen und im neuen Jahr findet auch Michael Tiedke (SPD) gut. Für René Domke (FDP) stellt sich die Frage, ob zeitlich oder räumlich eine Erweiterung in Frage kommt oder ob beides möglich wird. Domke: „Eine Verlängerung würde ich nur begrüßen“, der Weg nach Schwerin könnte so entfallen.

Für Toni Brüggert (CDU) geht es nicht um Konkurrenz, sondern um eine Erweiterung des Angebots. Dazu sei es gut, sich die Interessenten anzuhören. Daher wird das Thema in den nächsten Wochen in Ausschüssen der Bürgerschaft vertieft.

Von Heiko Hoffmann