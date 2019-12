Verwahrloste Katze „Mizi“ wird in Dorf Mecklenburg aufgepäppelt 

Wismar

Völlig verfilzt, verdreckt und ziemlich abgemagert ist „Mizi“ ins Tierheim Dorf Mecklenburg gekommen. Am 13. Dezember ist die Katze dort ziemlich verwahrlost abgegeben worden. „,Mizi’ ist an einem Straßenrand in Hamberge gefunden wurden“, berichtet Tierheim-Leiterin Doreen Kuhn. Aufgrund ihres Zustandes ist die Katze erst einmal geschoren worden. Trotzdem ist noch längst nicht der ganze Dreck verschwunden. Doch es geht ihr schon besser. Die Seniorin ist lieb und zutraulich – und was ziemlich lustig ist: „Mizi“ gurrt wie eine Taube.

Eine ehrenamtliche Helferin, die sich um die Katzen kümmert, ist Marianne Joppe. „Ich bin 2013 in den Vorruhestand gegangen und wollte etwas Sinnvolles mit meiner Freizeit anfangen“, erzählt sie. Jeden Montag kommt die Dorf Mecklenburgerin seither ins Tierheim. Sie säubert die Katzenzimmer, füttert die Samtpfoten, spielt und schmust mit ihnen. Sobald sie ihre Unterkunft betritt, schleichen die um ihre Beine herum, um ausgiebig gekrault zu werden.

Gassi-Geher sind eine wichtige Stütze des Tierheims

Früher hatte Marianne Joppe selber zwei Katzen zuhause. „Beide hatte ich aus dem Tierheim geholt“, berichtet sie. Mittlerweile sind die Tiere verstorben. „Die Möglichkeit, dass ich mir wieder eine mitnehme, ist groß, schließlich werde ich hier regelmäßig von süßen Katzen umringt“, lacht Marianne Joppe. Sie ist eine von zehn ehrenamtlichen Helfern, die regelmäßig den Tierheim-Mitarbeitern unter die Arme greifen. „Sie sind unsere guten Seelen, ohne sie würden wir das gar nicht schaffen“, sagt Doreen Kuhn. Sie hofft, dass „Mizi“ schnell ein neues Zuhause findet.

Auch die Gassi-Geher sind eine wichtige Stütze des Tierschutzvereins, der das Heim betreut. Denn sie nehmen sich Zeit für die Hunde – um mit ihnen spazieren zu gehen. „Bei gutem Wetter, an den Wochenenden und in den Ferien kommen mehr Gassi-Geher als an normalen Tagen, aber wir freuen uns über jede Unterstützung“, betont Doreen Kuhn. Die Hunde haben bereits ein neues Haus bekommen, seit zwei Jahren wird nun bereits Geld gesammelt, um auch den vielen Katzen ein schöneres Zuhause auf Zeit geben zu können. Die derzeitige Außen-Unterkunft sind zwei ehemalige Gartenhäuser, in denen die Wände schimmeln. 320 000 Euro sind für den Neubau veranschlagt. Außerdem gibt es noch zwei Katzenzimmer im Haus.

Wismarer Werft-Mitarbeiter spenden seit Jahren

Spenden für die OZ-Weihnachtsaktion: Ines Scheel und Maik Liesberg bringen für die Wismarer Belegschaft von MV Werften 725 Euro vorbei. Quelle: Kerstin Schröder

Die Mitarbeiter von MV Werften in Wismar spenden seit Jahren für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Auch diesmal haben Ines Scheel und Maik Liesberg bei der Belegschaft die Werbetrommel gerührt und fleißig Spendengelder eingeworben. Viele Zwei-Euro-Stücke und Fünf-Euro-Scheine sind so zusammengekommen – das Geld füllt eine große Keksdose. Am Ende sind es insgesamt 725 Euro geworden. 600 Euro soll die Tafel erhalten, 125 Euro der Tierschutzverein Wismar und Umgebung. Wie im vergangenen Jahr unterstützt die OZ zwei Vereine aus der Region, die dringend auf Spenden angewiesen sind. Im Namen der beiden Vereine sagen wir: Vielen Dank!

Viele Menschen aus der Region unterstützen Aktion

Der Spendenkonten sind zusammen mittlerweile mit mehr als 15 000 Euro gefüllt. Wir bedanken uns heute auch bei: Manfred Büchler (20 Euro), Frank-Peter Ramoth (30), Christel Schmidt (15), Günter Mohri (20), Birgit und Fred Wermter (25), Dietlinde Ringel (20), Karin Hesse (50), Hartmut Koch (100), Siegfried Bernecker (25), Hans-Joachim Kley (50), Baustoffprüfstelle Wismar (200), Ulrike und Gerd Zielenkiewitz (100), Heidemarie und Gerd Borgwarth (25), Frank Moritz (30), Angela und Birger Lange (25), Lutz Jürgen Frank Bernhardt (50), Dr. Christiane Lapsien (50), Jeanne Pfeiffer (50), Edeltraud Koch (10), Klaus Schwass (50), Andrea Redies (25), Ostseecamping Ferienpark Zierow (200), Heidrun und Siegfried Heinrich (20), Brigitte Berg (20), Sieglinde und Hans-Jürgen Volkstädt (25), Lieselotte und Erwin Schulz (15), Elfriede und Emil Mikolon (50), Malermeister Jens Kohagen (150), Brigitte und Werner Sass (15), Renate und Reinhold Reek (50), Günter Muth (50), Christel Ballien (50), Margrit Jahn (40) sowie allen anonymen Spendern.

Noch bis zum Weihnachtsfest läuft die Aktion. Wer in der Zeitung nicht genannt werden möchte, gibt das bitte auf dem Überweisungsträger an. Nochmals ein herzliches Dankeschön!

Das sind die Kontodaten der Empfänger:

Verein Wismarer TafelIBAN: DE73 1405 1000 1006 0280 60 Verwendung: „Helfen bringt Freude“

Tierschutzverein Wismar und UmgebungIBAN: DE81 1406 1308 0004 1349 82 Verwendung: „Helfen bringt Freude“

Von Kerstin Schröder