Neukloster

Was für eine heiße Zeugnisübergabe! Bei brütenden 30 Grad Sonnenschein bekamen die Abiturienten des Gymnasiums „Am Sonnenkamp“ in Neukloster ihre Zeugnisse diesmal nicht von den Lehrern überreicht. Stattdessen nahmen sie die selber von zwei Tischen. Die standen links und rechts vom Schulgang – die Stühle für Schüler und Eltern davor auf einer großen Wiese.

Einige Gäste hatten Schirme aufgespannt, um sich vor der Sonne mit etwas Schatten zu schützen. Andere stellten sich unter die Bäume an der angrenzenden Straße. Dort fuhr während der Zeremonie ein Motorrad mit lautem Knattern vorbei, Kinder klingelten mit ihren Fahrrädern.

Musiker spielten etwas abseits

In Corona-Zeiten ist eben alles anders – und es muss anders gefeiert werden. Mit Abstand zwischen den Stühlen und zu den Musikern, die ein wenig abseits zusammen für die Schulabgänger spielten.

Trotzdem war es ein stilvoller Abschied, der am späten Freitagnachmittag auf den letzten Peng vollzogen wurden – am Ende der ersten Sommerferienwoche. So spät passiert das selten. Doch Eltern und Schüler hatten bis zuletzt auf eine weitere Lockerung der Corona-Regeln gehofft. Ihr Wunsch erfüllte sich nicht, und so musste schließlich vor dem altehrwürdigen Backsteingebäude gefeiert werden.

Eine schöne Idee waren die alten Fotos, die alle Abiturienten in jungen Jahren bei der Einschulung mit Zuckertüten zeigten. Sie waren an zwei Leinen festgeklammert, die zwischen dicken Bäumen hingen und viele Blicke auf sich zogen.

„Dass die Zeugnisse vor der Schule überreicht werden, das gab es seit 1904 hier noch nicht“, bemerkte Schulleiterin Astrid Paschen in ihrer Rede. Zu Beginn der Corona-Pandemie hätten die Gymnasiasten noch gescherzt, sie seien mit Abstand die Besten – weil sie Abstand zueinander halten mussten. Doch dann sei ihnen das Lachen vergangenen, als feststand, dass sie nicht wie normale Abi-Jahrgänge zusammen feiern können.

Witzig, mit guten Umgangsformen

Astrid Paschen lobte die Schüler: Sie seien zuverlässig, witzig, charmant und hätten gute Umgangsformen. Der Notendurchschnitt von 2,3 sei gut. Eine 1,0 hätte es gegeben, dreimal die 1,1.

Wie es weitergeht, wissen einige Abiturienten nicht. Lange gehegte Pläne drohen zu scheitern. Nele Fischer, die als Jahrgangsbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,0 das Gymnasium verlässt, würde gerne im Oktober mit einem Freiwilligendienst in Indien beginnen. Doch ob sie den in Corona-Zeiten noch antreten kann, erfährt die 18-Jährige von der Insel Poel erst in ein paar Wochen. „Sollte es nicht klappen, werde ich mich für ein Studium bewerben“, erzählt sie. Am liebsten würde sie Umweltwissenschaften im niedersächsischen Lüneburg studieren und später dann die Welt ein bisschen sauberer machen.

Ein gut aussehender Jahrgang

Berthold Brauer, der mit Nele Fischer in Malchow auf der Insel Poel groß geworden ist, möchte ebenfalls ins Ausland – nach Kanada und Australien. In den vergangenen Jahren hat er sich als Schülersprecher engagiert. „Außerdem im Kreisschülerrat und im Landesschülerrat“, erzählt er stolz. Ihm sei es wichtig, sich für andere einzusetzen und Dinge zu verbessern. Kommunikation liegt dem 18-Jährigen, deshalb möchte er nach einer kaufmännischen Lehre ein Marketingstudium beginnen.

Zusammen mit Luis Töller hat der Poeler die Abschlussrede gehalten. Mit Blick auf ihre schick gekleideten Klassenkameraden sagten sie: „Wir sind ein gut aussehender Jahrgang.“ Und Recht hatten sie!

Rückblick auf schöne Erlebnisse

Gemeinsam erinnerten die jungen Männer dann vor allem an schöne Schulerlebnisse, wie die Klassenfahrt ins niederländische Amsterdam oder eine andere nach London. In die britische Hauptstadt seien sie mit Ängsten und Sorgen gereist, weil es kurz zuvor mehrere Terroranschläge in der Stadt gegeben hatte. „Und auch wenn wir nicht jeden mochten, so haben wir doch gelernt, mit jedem gut zurechtzukommen“, resümierten die Zwei, als sich der Himmel über dem Gymnasium nach mehr als anderthalb Stunden langsam verdunkelte. Von Gewitter und Regen blieben die Gymnasiasten an ihrem großen Tag dann aber doch glücklicherweise verschont.

Nacheinander verließen sie die Wiese über einen roten Teppich – begleitet von Vogelgezwitscher. Und dann gab es noch zwei Klassenfotos – inklusive Jubelschrei: „Abi 2020!“

Von Kerstin Schröder