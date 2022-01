Der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen informiert am Donnerstag die rund 2000 Beschäftigten der insolventen MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund über das weitere Vorgehen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat am Morgen bei OZ live aus Wismar über die Ergebnisse der Gespräche berichtet.