Videoübertragung von Wismarer Bürgerschaft

Die Sitzungen der Wismarer Bürgerschaft sollen künftig öffentlich übertragen werden. Bis es so weit ist, muss noch einiges geklärt werden. Die Diskussion während der letzten Sitzung hätte kein gutes Bild abgegeben.

In den kalten Monaten finden wegen Corona die Sitzungen der Bürgerschaft in der Sporthalle am Kagenmarkt statt. Schulsport ist dann einige Tage hier nicht möglich. Quelle: Heiko Hoffmann