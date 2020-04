Kirchdorf

Erster Unterrichtstag nach sechs Wochen Homeschooling. Die Zehntklässler machen den Anfang. Tatsächlich sind alle 22 Schüler der Regionalen Schule „Prof. Dr. h.c. Dr. h.c. Hans Lembke“ gekommen, obwohl es freiwillig ist. Kurz nach sieben Uhr begrüßt Schulleiterin Michaela Seiffert die Jugendlichen am Montag zum prüfungsvorbereitenden Unterricht. Auf dem großen Schulhof haben sich alle Schüler von sich aus verteilt. Abstandsgebot und strikte Hygieneregeln bestimmen nun den Schulalltag.

Schulleiterin heißt die ersten 22 Schüler willkommen

Die Direktorin erläutert die wichtigsten Abläufe, den Wegeplan, wie sie ins und aus dem Schulgebäude kommen, sowie den Tagesablauf, der mit der Belehrung durch die Fachlehrer beginnt. Die Zehntklässler sind in drei Gruppen aufgeteilt. Für jedes Hauptfach – Deutsch, Englisch und Mathematik – gibt es eine Gruppe. Jede hat jetzt ihren Raum. So müssen ihn nur die Lehrer wechseln. Die Schüler begegnen sich so wenig wie möglich. Jeder hat seinen Tisch – mit Platznummer – zugewiesen bekommen. Pfeile auf dem Fußboden weisen jedem im Klassenraum den Weg dorthin. Damit sie nicht querbeet, sondern geordnet gehen. Zur Pause auf dem Schulhof geht es nacheinander und nicht zeitgleich.

Bambusstock als Abstandshalter

Kommen sie sich in den Pausen zu nahe, zeigen die Lehrer mit Hilfe eines Bambusstocks die erforderlichen 1,50 Meter an. Diesen „Abstandshalter“ hat die Schulleiterin für jeden ihrer Kollegen mitgebracht – „zur Kontrolle“, wie sie sagt. „Es geht ganz schnell, dass man anfängt, die markierten Abstände auf dem Fußboden im Schulgebäude zu übersehen“, erklärt Michaela Seiffert. Nach ihrer Beobachtung habe am ersten Tag alles gut geklappt. Außer den drei Fachlehrern war eine weitere Pädagogin in der Schule. Sie hat beaufsichtigt, dass die Schüler einzeln in die Toilette gehen. „Knifflig wird die Einhaltung der Regeln, wenn ab nächster Woche mehr Schüler dazukommen“, sieht die Direktorin die Herausforderung.

Denn noch ließe sich auch die Notbetreuung für die Schüler bis Klasse 6 gut händeln. Bislang kommen sieben Kinder. Sie nutzen einen anderen Aufgang, halten sich in einem anderen Gebäudetrakt auf und sind auch auf einem anderen Pausenhof als die Zehntklässler.

Erste Prüfung ist Deutsch am 11. Mai

Die fanden es im Übrigen ganz in Ordnung, wieder in die Schule gehen zu können. „Es war schon angenehm, alle wiederzusehen“, sagt Pepe Lange. Dennoch sei es gewöhnungsbedürftig, sich jetzt wieder auf den Unterricht zu konzentrieren. Der 16-Jährige ist aber zuversichtlich, dass er und seine Mitschüler die Prüfungen meistern werden. „Das Vorprüfungsergebis war ganz gut“, meint er. Nach drei Tagen Unterricht werden die Zehntklässler am Donnerstag eine mehrstündige Mathe-Vorprüfung zu Übungszwecken schreiben, kündigt die Schulleiterin an. Die erste Prüfung in der mittleren Reife erfolgt in Deutsch am 11. Mai, Englisch am 14. Mai und Mathe am 18. Mai.

Viel ruhigeres Lernen in kleiner Gruppe

„Es ist jetzt viel ruhiger und entspannter in der kleinen Gruppe“, sagt Elin Sedlak (15). Sie freut es, mit dem Lehrer den Lehrstoff durchgehen zu können. „Wenn man zu Hause selbstständig an den Übungsaufgaben sitzt, kann man nicht alles nachfragen. Jetzt schon.“ Für manche Mitschüler war es auch nicht so einfach, aufgrund der technischen Ausstattung in den Haushalten und des Internets die Aufgaben zu erfüllen. „Ich habe mich auf die Sachen konzentriert, die zensiert wurden“, erzählt Johanna Schreiber. Die 16-Jährige fand den ersten Schultag anstrengend. „Man muss erst wieder in den Rhythmus kommen, zu Hause hat man anders gearbeitet.“

Schüler enttäuscht: keine Zeugnis- und Abschlussfeier

Sehr schade finden die Schüler, dass sie das Ritual des letztes Schultags mit Schabernack für die jüngeren Schulkameraden nicht erleben, dass sie keine feierliche Zeugnisübergabe und kein Abschlussfest haben werden. „Das ist sehr ärgerlich“, sagt Mattis Frehse (16). Und Elin Sedlak findet’s „ganz furchtbar. Wir sind die erste Abschlussklasse, die das alles nicht hat. Seit ich in der Schule bin, freue ich mich auf die lustigen Spielchen mit den Jüngeren.“

Start für diese Schulen Am Montag haben die Regional- und Gesamtschulen, die regulären und die Abendgymnasien sowie die Berufsschulen und Überregionalen Förderzentren im Land wieder geöffnet. Zunächst sollen sich Schüler der Abschlussklassen zehn und zwölf auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Auch die Elftklässler wurden wieder unterrichtet. In Nordwestmecklenburg wurden laut Staatlichen Schulamts 1487 Jugendliche erwartet. Die Zahl der Berufsschüler konnte nicht mitgeteilt werden.

