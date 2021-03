Wismar

Gute Nachrichten aus dem Wismarer Stadtarchiv. Das Archiv bekommt eine Förderung über 102 000 Euro für die Digitalisierung aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“. Mit städtischen Mitteln wächst der Investitionspott auf 120 000 Euro für die weitere Digitalisierung des Stadtarchivs.

Stadtarchivar Nils Jörn erzählt, was mit dem warmen Geldregen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren passiert: „Wir schaffen einen revisionssicheren Server an, auf dem unsere Digitalisate mindestens 30 Jahre sicher abgelegt werden können, lassen Zeitungen binden, verfilmen und digitalisieren und lassen uns von einem Dienstleister eine eigene Homepage bauen, die zum Geschichtsportal werden soll.“

Zehntausende Digitalisate

Aber von vorne. Digitalisierung ist seit 2014 ein großes Thema im Wismarer Archiv. Mit einem entsprechend hochwertigen Buchscanner und dank eines über den Archivverein angestellten Mitarbeiters, über Praktikanten, Minijobber und Ehrenamtler aus dem Verein werden seit Jahren die Bestände digitalisiert, damit Nutzerinnen oder Nutzer des Archivs gar nicht erst nach Wismar kommen müssen und die wertvollen Originale geschützt werden.

Nils Jörn zählt das Ergebnis dieser ersten Digitalisierungsjahre auf: „Mehr als 12 000 Fotos, 15 000 Plakate und Theaterzettel, sämtliche Kirchen-, Begräbnis- und Stadtbücher, etwa 1200 Urkunden, die gut 4000 Prozessakten des Wismarer Tribunals, die Bürgermeister- und Ratsprotokolle von 1631 bis 1945, 3000 Schiffs-, Mess- und Beilbriefe sowie zahlreiche andere wichtige Dokumente konnten inventarisiert, gescannt und mit Metadaten versehen werden.“ Die Metadaten sind wichtig zur digitalen Recherche. Denn die digitalisierten Dokumente beziehungsweise ihre Metadaten werden beispielsweise in „Ariadne“, der Archivplattform des Landes, in der Deutschen Digitalen Bibliothek und in der Europeana, der virtuellen Bibliothek Europas, eingespeist.

Ein Server fürs Stadtarchiv

Das Problem: „Wir haben bisher keinen eigenen Server, der groß genug ist, um alles sicher und für lange Zeit abzuspeichern, was wir digitalisiert haben. Viele unserer Digitalisate liegen deshalb bisher auf externen Festplatten“, erklärt Dr. Jörn. Externe Festplatten und Langzeitarchivierung sind ein Widerspruch in sich. Ein eigener Server wird nun die sicherere Lösung.

Während die Digitalisate genau wie die jahrhundertealten Originale sicher im Archiv lagern, können die Menschen das Wissen des Archivs direkt erleben. Dank der Förderung soll eine Webseite entstehen und das „Wismar, wie es früher war“ interaktiv erlebbar machen. Dr. Jörn: „Dort wird man digitalisierte Zeitungen seit 1783 online lesen können oder unsere Postkartensammlung der Stadt mit gut 5000 Stück sehen können.“ Ziel ist es, die Altstadt Haus für Haus zu zeigen.

Wismar, wie es früher war

„Für jedes Haus wollen wir ältere Aufnahmen bereitstellen, vor allem aber Informationen aus dem von Ernst Münch edierten Häuserbuch, das im 14. Jahrhundert einsetzt, und aus den Adressbüchern, um zu dokumentieren, wer wann wo wohnte und wem die Häuser gehörten.“ Im Archiv gibt es die Wismarer Adressbücher aus der Zeit zwischen 1871 und 1951. Zwölf fleißige Ehrenamtler aus dem Archivverein tippen diese gerade händisch ab.

Nils Jörn: „Diese Anfragen, wann wer wo gewohnt hat, haben uns tatsächlich bisher viele internationale Besucher bis hin aus Australien, Brasilien oder Chile beschert. Aber die müssen ja nicht hierherfliegen, wenn wir die Informationen auch online zugänglich machen können.“ Gerade jetzt. „Das Schöne an der Homepage ist, dass sie in den kommenden Jahren stetig wachsen wird.“ Noch sind der Archivar und sein Team in der Planungsphase, aber bis Mitte September soll die Homepage stehen und die Wismarer können sich auf erste Inhalte freuen.

Wachsende Webseite

„In ein paar Jahren soll es möglich sein, die Webseite wie eine Art Zeitmaschine zu nutzen, die man zum Beispiel auf sein Geburtsjahr einstellen kann, um zu sehen, wie Wismar etwa 1964 aussah.“ Auf der Webseite sieht man dann alte Fotos aus dem Jahr und hat die Informationen, welche Berufe oder Geschäfte wo angesiedelt waren. Nils Jörn weiß, dass das viele „Wismarer und natürlich auch unsere Besucher interessieren wird.“

Außerdem soll die Seite auch sonst zum Mitmachen einladen. „Wer alte Bilder hat, kann sie zum Digitalisieren abgeben, wir nutzen sie dann für die Homepage.“ Das ist sowieso die Bitte des Archivars: dass historische Bilder und Dokumente aus Wismar im Wismarer Archiv landen und nicht auf einem Dachboden oder schlimmstenfalls sogar mal im Altpapier.

Von Nicole Hollatz