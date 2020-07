Wismar

Probenbesuch bei „ Mario & Friends“ im Keller einer alten Villa am Rande der Wismarer Altstadt. Die „Jungs“ bereiten sich auf ihr großes Konzert am Freitag im Zeughaushof vor. „Wir haben noch keine Zugabe in der Setlist“, sagt Schlagzeuger Thomas Bittermann in die Runde.

Es entsteht eine rege Diskussion. Die Musiker um Mario Neumeister sind Profis, das Repertoire ist entsprechend groß. „,Knocking on Heaven´s Door’ geht doch immer“, antwortet Aldo Pinetzki, der Saxofon beziehungsweise Klarinette spielt. „Das kannst du machen, aber dann geh ich schon Bier trinken“, kommentiert Bassist Nico Marks lachend.

Ja, „ Mario & Friends“ haben nicht nur musikalisch zusammen Spaß auf der Bühne beziehungsweise im Probenraum. Einige von ihnen spielen schon seit gefühlten „Ewigkeiten“ zusammen, damals als „Baltic Rock Bonanza“. Nun heißen sie „ Mario & Friends“. Der Schlagzeuger kommentiert frech: „Es geht um Mario, das hinter dem Und ist austauschbar! Ist ja auch immer mal anders, wen man als Freund betrachtet!“ Die Mitmusiker lachen.

Eigene Texte und Melodien

Mario Neumeister schreibt die Texte und Melodien. Er ist Musikschullehrer und freiberuflicher Musiker, genauso wie Aldo Pinetzki. Prof. Dr.-Ing. Bittermann unterrichtet technische Mechanik und mehr an der Hochschule Wismar, Fachbereich Bauingenieurwesen. Nico Marks ist Produktmanager. E-Gitarrist Luis Gaitzch ist mit seinen 19 Jahren der Jüngste in der Band und Tischler.

„Wie das Leben halt ist, wie ich bin, was über mich und was ich erlebt habe“, beschreibt Mario Neumeister seine Lieder. Ein Liebeslied („Es ist lange noch nicht vorbei ...“) beschreibt das, was viele in dem Alter bemerken. Die Kinder sind aus dem Haus und es stellt sich die Frage, was nun? „Es ist lange noch nicht vorbei, wir haben noch etwas Zeit. Lass uns endlich los, meinetwegen auch nach Rom! Lass uns die ganze Welt noch seh’n. Es ist nie zu spät“, antwortet Mario in seinem Lied.

Liebeslied für Wismar

Sogar für Wismar hat der Musiker ein Liebeslied geschrieben! Auf die Frage, was für Musik das denn sei, antwortet Thomas Bittermann: „Gute!“ Nur beim Country ( Mario: „Ich hab das mal versucht ...“) sind sie sich nicht einig. Es fehlen die Cowboyhüte, eindeutig. Aber es klingt gut, auch ohne Hut.

Rock, Pop, Blues – der Sound von „ Mario & Friends“ ist eben der Sound von „ Mario & Friends“. Sofort identifizierbar, er geht ins Blut und in die Beine. Schlagzeug, zwei Gitarren, Bass, Saxofon und Klarinette, Mundharmonika – dazu die eigenen Lieder und ein paar Klassiker.

Restkarten an der Abendkasse

Mario Neumeister hat mit seinen Freunden eine erste CD aufgenommen, nun arbeiten sie an der zweiten. Deren Lieder spielen sie nun erstmals in der Formation. „Eine Premiere!“, lockt Mario Neumeister. Karten gibt es an der Abendkasse, der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10. Das Konzert im Zeughaushof am Freitag, dem 24. Juli, beginnt um 19.30 Uhr.

West Port Band im Café Pfau

Am Samstag locken gleich zwei Konzerte. Die Wismarer „West Port Band“ spielt im Café Pfau in der Scheuerstraße. Die Band feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Mit dabei an diesem Musikabend ist Gilmor, ein schwedischer Musiker, der mit der Band befreundet ist. Er wird den Abend einleiten. Gespielt werden eigene Kompositionen aus Blues, Rock und Pop auf Deutsch und Englisch. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 6 Euro.

Swing, Jazz und mehr in der Kirche

Ganz andere Musik spielen die vier Instrumentalisten und ihre Sängerin der „The String Company“ am 25. Juli um 19 Uhr in der Lübower Kirche. Sie präsentieren Swing und Jazz aus Nordamerika, Celtic Folk aus Irland, Gipsy Swing aus Frankreich und Soul aus Skandinavien. Besonders die leidenschaftlichen Klezmer-Interpretationen sind hörenswert. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Lübower Kirchengemeinde freut sich über Spenden, die Gästezahl ist auf maximal 60 beschränkt.

