Dorf Mecklenburg

Bellen ist aus der Ferne zu hören. Es wird lauter, je dichter man an die Zwinger kommt. Die Bewohner „Miles“ und „Olli“ sind richtig aufgeregt, denn so viele Besucher wie heute sehen die Hunde nur selten. Doch es Tierheimfest und die jährliche Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit. Auch Hildegard Böge ist unter den vielen Gästen. Die Wismarerin hat vor sieben Jahren einen Pinscher-Mischling aus dem Tierheim geholt. Der kleine Vierbeiner ist ihr schnell ans Herz gewachsen und gehört seither zu ihrer Familie. Deshalb ist er natürlich auch am Sonntag mit nach Dorf Mecklenburg gekommen – genau wie „Arthos“, der Schäferhund.

Zur Galerie Tierheimfest in Dorf Mecklenburg

Erfolgsgeschichten werden erzählt

Tierheimfest in Dorf Mecklenburg: Manuela und Roger Freitag aus Alt Farpen sind mit "Arthos" gekommen. Sie haben den Schäferhund aus dem Tierheim. Quelle: Kerstin Schröder

„Als er zu uns gebracht wurde, war er ziemlich krank. „Er hatte kein Fell und war sehr still“, erinnert sich Meike Gutzmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung. Doch er hat es dank intensiver Pflege der Mitarbeiter geschafft und ein neues Zuhause in Alt Farpen gefunden – bei Manuela und Roger Freitag. „Er passt einfach zu uns, wir geben ihn nicht mehr her“, sagen die Zwei.

Es sind Erfolgsgeschichten wie diese, die Meike Gutzmann und ihrem Team ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sie nutzen das Fest, um auf weitere Tiere aufmerksam zu machen – damit die an neue Besitzer vermittelt werden oder Geld für deren Pflege gespendet wird. Bei den Hunden wird für ein neues Katzenhaus gesammelt. Das entsteht symbolisch schon mal an einer großen Tafel. Auf die werden für jeweils 20 Euro kleine Ziegelstein-Sticker mit dem Spendernamen geklebt. Nach zwei Stunden sind die ersten 17 Ziegelsteine gesetzt.

Spenden für neues Katzenhaus

Tierheimfest in Dorf Mecklenburg: Mit Ponyreiten wird Geld gesammelt - auch Ronja Geike (6) ist aufs Pferd gestiegen. Quelle: Kerstin Schröder

Die neue Unterkunft für die Miezen ist dringend nötig. Im Moment hat das Tierheim sehr viele trächtige Katzen und auch schon drei sechs Wochen alte Katzen-Babys. „In zwei Wochen können die vermittelt werden“, berichtet Meike Gutzmann. Während des Festes werden keine Tiere weggegeben – aber gerne Spenden entgegen genommen. Hannes Gerath und Michael Binder haben 300 Euro mitgebracht. Beide Männer sind aus Dorf Mecklenburg und große Fans von Werder Bremen. 18 Mitglieder hat ihr Fanclub „Ostsee WerderMob“ bereits, darunter sind auch drei Frauen. 1 Euro des monatlichen Mitgliedbeitrages ist für den guten Zweck gedacht und diesmal profitiert davon das Tierheim in Dorf Mecklenburg.

Hildegard Böge ist begeistert, wie sich die Anlage in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Sie hat auch ihre Enkelin Ronja dabei, die auf einem Pony reitet. Auch dafür geht Geld in die Spendenbox – genauso wie durch eine Versteigerung alter Sachen und Kuchen-Verkauf.

Publikumslieblinge sind Hunde-Geschwister

Die Publikumslieblinge während des Festes sind die Yorkshire Terrier „Charly“ und „Aiko“. Die neun Jahre alten Geschwister, die niemals voneinander getrennt waren, sind seit vier Wochen im Tierheim. Ihr Herrchen hat sie abgeben müssen, weil er sehr krank geworden ist – so steht vor ihrem Zwinger auf einer kurzen Hinweistafel. Und weiter heißt es da: Beide Hunde bekommen Spezialfutter, „Charly“ benötigt regelmäßig Herzmedikamente.

Schäferhund-Mischling „Olli“ ist sechs Jahre alt und stammt aus einer schlechten Haltung. Bei seinem vorigen Besitzer hat er außer dem Zwinger nicht viel kennengelernt. Deshalb braucht er Zeit, sich an Neues zu gewöhnen. Die meisten Besucher begrüßt er deshalb mit einem Bellen. Für ihn wäre ein Haus mit Hof ideal und ein Haushalt ohne Kinder.

Tiere können jeden Tag angeschaut werden

Auch Bracken-Mix „Miles“ bellt vor Aufregung ziemlich laut. Er ist fast fünf Jahre alt, stubenrein und mag größere Kinder. „Interessenten können sich jederzeit bei uns melden“, betont Meike Gutzmann. Wer sich ein Tier anschauen möchte, hat dazu montags bis sonntags von 9 bis 16 Uhr die Möglichkeit. An Feiertagen ist von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.tierheim-dorf-mecklenburg.de. Dort steht auch die Daten des Spendenkontos und wie man das Tierheim-Team anders unterstützen kann.

Kerstin Schröder