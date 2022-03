Wismar

Am Vormittag des 15. März haben Telefonbetrüger mehrfach versucht, Menschen aus Wismar sowie dem Landkreis um ihr Erspartes zu bringen. In fünf Fällen sind versuchte Betrügereien bei der Polizei anzeigt worden.

Neben der Masche des WhatsApp-Betruges, bei dem ein falscher Familienangehöriger eine Nachricht mit der vermeintlich neuen Nummer versendet und anschließend um Geld bittet, kam auch die des Schockanrufes zur Anwendung. Dass eine 85-jährige Wismarerin dabei nicht sehr viel ihres Ersparten verloren hat, ist einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin zu verdanken. Sie vermutete, dass es sich um einen Trickbetrug handeln könnte, als die Seniorin einen fünfstelligen Betrag abheben wollte. Sie fragte die Seniorin, wofür sie das Geld brauchen würde und alarmierte schließlich die Polizei.

Angeblich Unfall verursacht

Eine falsche Polizistin hatte sich telefonisch bei der Seniorin gemeldet und mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun sei eine Kaution in fünfstelliger Höhe zu erbringen, damit sie bis zum Gerichtsprozess auf freien Fuß kommt. Die Betrüger riefen sogar ein Taxi herbei, dass die Frau zur Bank und wieder nach Hause bringen sollte.

In keinem der aktuellen Fällen sind die Betrüger erfolgreich gewesen. Die Polizei möchte den Vorfall zum Anlass nehmen, um sich zum einen für das aufmerksame Verhalten der Bankmitarbeiterin zu bedanken und zum anderen um eindringlich vor den perfiden Maschen der Betrüger zu warnen. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft werden am Telefon Kautionen zur Abwendung eines sofortigen Gefängnisaufenthaltes für einen Angehörigen fordern. Auch würden Beamte niemals Fragen zu Vermögensverhältnisse stellen oder Bargeld sowie sonstige Wertgegenstände in eine vermeintliche „sichere Verwahrung“ nehmen. Niemals sollten Bargeld, andere Wertgegenstände oder sensible Daten an Fremde übergeben werden. Deshalb einfach auflegen und die echte Polizei unter der Telefonnummer 110 anrufen.

Anrufe mit falscher Sparkassennummer

Auch die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest warnt vor betrügerischen Anrufen im Namen des Geldinstituts. In den vergangenen Tagen sind vermehrt solche Telefonate gemeldet worden. Die Betrüger gehen dabei mit einer besonderen List vor. Sie rufen unter einer gefälschten Telefonnummer der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest an, sodass ihre Opfer den Eindruck gewinnen, dass tatsächlich die Sparkasse am anderen Ende der Leitung ist. Dann versuchen die Täter, sich die Legitimations- und Identifikationsdaten für das Online-Banking zu erschleichen. Die programmierte Vortäuschung einer bekannten Rufnummer durch Trickbetrüger lässt sich leider nicht verhindern.

Die Sparkasse rät Betroffenen: Wenn Sie telefonisch zu Änderungen des Kontos aufgefordert werden, sollten sie sich direkt bei der echten Service-Hotline der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest melden (03841/2400). Unter keinen Umständen sollte man persönliche Legitimationsdaten bei derartigen Anrufen herausgeben. Sparkassen-Mitarbeiter würden niemals zur Angabe einer PIN oder TAN auffordern, ganz gleich, ob der Anruf von der Sparkasse ausgeht oder sich der Kunde eigenständig meldet.

Das Servicetelefon ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 16 Uhr erreichbar.

Von OZ