Viele Corona-Infektionen nach den Feiertagen: 45 neue Fälle in Nordwestmecklenburg

Wismar

Nachdem das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg über die Feiertage wenig neue Corona-Fälle gemeldet hatte, ist die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag sprunghaft angestiegen.

45 Neuinfektionen wurden am Dienstag gemeldet. Die Zahl der Menschen in Quarantäne stieg ebenfalls wieder an auf 418, von denen 101 nachweislich mit Covid-19 infiziert sind. Hinzu kamen vier weitere Meldungen von positiven Tests an andere Landkreise, weil die Betroffenen dort wohnhaft sind, aber in Nordwestmecklenburg getestet wurden.

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg klettert damit wieder in den „hellroten“ Bereich auf 52,8. Landesweit steigt der Durchschnittswert ebenfalls auf nun wieder 82,8.

Von den 45 Neuinfektionen waren 23 Kontaktpersonen. Überwiegend hatten sich die neu Infizierten bei Familienmitgliedern angesteckt. Neue Corona-Fälle meldet die Behörde auch aus dem Sana-Klinikum. Dort haben sich ein Patient und eine Mitarbeiterin infiziert.

Impfungen gehen weiter

Am Montag konnten zudem rund 350 Patienten und Mitarbeitende von Alten- und Pflegeheimen im Landkreis geimpft werden. Auch am Dienstag wurde weitergeimpft. Seit Dienstagmorgen ist auch die Datenbank des Landes online, in welche die Impfungen eingegeben werden, so dass bald mit regelmäßigen landesweiten Meldungen zum Fortschritt zu rechnen sei.

Das Land hat bereits für den 4. Januar die nächste Lieferung von weiteren 975 Impfdosen angekündigt. Diese werden entsprechend des Impfplanes ebenfalls in den Alten- und Pflegeheimen verwendet.

Außerdem trafen am Dienstag noch 200 Impfdosen in Form einer Lieferung vom Land ein, die explizit für erste Impfungen in Krankenhäusern gedacht sind. Diese wurden entsprechend der Größenverhältnisse der Einrichtungen zwischen Wismar und Grevesmühlen aufgeteilt.

