Wismar

Es ist angenehm ruhig in der Klasse 1a in der Grundschule am Friedenshof. Klassenlehrerin Alina Zornow spricht langsam und deutlich, erklärt lächelnd und mit einer Engelsgeduld jeden Arbeitsschritt. „Nehmt euren Bleistift und haltet ihn schreibbereit in die Luft“, sagt sie. Mehr als 20 Stifte werden hochgehalten. Einige Kinder schauen mit großen, fragenden Augen zu ihrem Tischnachbarn. Sie haben vielleicht geträumt oder die Aufforderung nicht verstanden. Aber sie machen es den anderen Kindern nach: Jetzt sind 25 Bleistifte oben.

Miteinander lernen

Die Kinder sollen ihren Namen auf ein Arbeitsblatt für die Mathe-Stunde schreiben. Wohin genau, das zeigt ihnen Alina Zornow. Und sie sagt: „Wer Hilfe braucht, kann sich melden.“ Einige Hände gehen hoch, auch nicht jedes Kind aus Deutschland kann das schon.

Den eigenen Namen schreiben, etwas ausschneiden und richtig zuordnen, etwas aufkleben. Es ist eine typische Mathe-Stunde so kurz nach der Einschulung. Tala meldet sich. „Ich habe keinen Kleber mit“, sagt das Mädchen aus Syrien. „Macht nichts“, sagt die Lehrerin. Sie weiß, die Kinder tauschen untereinander und helfen einander.

Deutsch als Zweitsprache

23 Kinder sind in der Klasse, sieben davon haben einen Migrationshintergrund. Insgesamt wurden in den drei ersten Klassen an der Grundschule am Friedenshof 21 Kinder mit Migrationshintergrund eingeschult. Die Eltern sind als Asylsuchende in Deutschland oder arbeiten in der Stadt, zum Beispiel für die Werft. Ihre Kinder wachsen so bilingual auf, ihre Zweitsprache ist Deutsch.

Deutsch sprechen alle diese Kinder, zumindest grundlegend. „Sonst hätten wir sie nicht eingeschult“, erklärt Schulleiterin Birgit Krüger. Bei der für alle Kinder verpflichtenden Einschulungsuntersuchung wird geprüft, ob das Kind für den Schulbesuch „reif“ ist. Dazu gehört weit mehr als „nur“ die Sprache.

Mehr zum Thema:

Ohne Deutschkenntnisse keine Einschulung? Wie der CDU-Mann Linnemann zum Lautsprecher wurde

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache werden zusätzlich zu einem Kennenlern-Gespräch in die Schule eingeladen. Und wenn das Kind noch nicht ausreichend Deutsch spricht und versteht? „Dann wird ein Kind auch mal zurückgestellt und soll noch ein Jahr den Kindergarten besuchen.“

Im Landkreis sind insgesamt 74 Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund eingeschult worden, das 5,19 Prozent aller Erstklässler.

Kinder lernen schnell

Schulleiterin Birgit Krüger weiß, in einem halben Jahr wird die Sprache kein Problem mehr sein. „Kinder lernen unglaublich schnell.“ Angesprochen auf die bundesweite Diskussion, ob Kinder, die noch gar kein Deutsch sprechen, später eingeschult werden sollten, relativiert sie.

Im Idealfall hätten die Kinder im Kindergarten schon Deutsch gelernt. Alles andere komme von allein im Schulalltag, in den Pausen und in den Gesprächen mit den Klassenkameraden. So wie bei der sechsjährigen Tala aus Syrien, die so gerne in der Schule ist.

Auf die Frage, ob sie schon eine Freundin gefunden hat, nimmt sie ihre Tischnachbarin Zoey in den Arm. „Zoey ist meine Freundin!“ Die Frage, wie lange sie schon in Deutschland lebt, kann sie nicht beantworten. Zeit ist eben relativ für Kinder in dem Alter.

Paten und Förderunterricht

In der ersten Klasse, das bestätigt Birgit Krüger, ist diese Inklusion von Kindern mit Sprachproblemen – egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund – einfacher. Die Schulleiterin weiter: „Alle Kinder haben ähnliche Voraussetzungen bei der Einschulung: Sie können noch nicht lesen, schreiben und rechnen. Das lernen sie bei uns in der Schule.“

Schwieriger werde es bei älteren Kindern mit Migrationshintergrund. „Man kann aber kein zehnjähriges Kind in die erste Klasse stecken, weil die sprachlichen Grundlagen fehlen.“ In höheren Klassen bekommen die Kinder lernstarke Paten aus ihrer Klasse an die Seite, die helfen. Dazu bei Bedarf zusätzlichen Förderunterricht für Deutsch in kleinen Gruppen, die Schule hat dafür Extrastunden.

„Wir schätzen ein, ob das Kind zusätzliche Hilfe oder Förderung braucht“, sagt Birgit Krüger. Das gelte natürlich genauso für Kinder mit Deutsch als Muttersprache.

Achtung vor den Kindern

Birgit Krüger hat große Achtung davor, wie gut beispielsweise die Kinder aus Syrien den neuen Alltag in der Schule bewältigen, dank des engagierten Kollegiums in der Schule. Kinder, die mit ihren Eltern aus menschenunwürdigen Zuständen geflohen sind. „Die nun in einem erst einmal fremden Land leben und eine neue Sprache lernen. Das ist nicht einfach.“ Ein Satz bleibt unvollendet: „Wenn man sich vorstellt, was diese Kinder hinter sich haben ...“

Zurück in die Klasse 1a von Alina Zornow. Die Kinder haben geschrieben, geschnitten und geklebt. Einige Kinder hatten keine Schere dabei. Das passiert, egal ob das Kind aus Syrien oder Deutschland kommt. „Wir haben für solche Fälle extra Arbeitsmaterialien in der Klasse für die Kinder“, erzählt Birgit Krüger.

Das fertige Arbeitsblatt kommt in den Mathe-Hefter, es ist kurz vor Stundenende. „Und wo gehört der Hefter jetzt hin?“, fragt Alina Zornow. Tala meldet sich wieder: „In den Ranzen!“

Mehr zum Thema:

Viele Schulabbrecher: Jeder neunte Rostocker Schüler schafft keinen Abschluss

Wie eine muslimische Soldatin die Bundeswehr erlebt

Deutschland bekommt ein Einwanderungsrecht – nicht alle sind darüber glücklich

Von Nicole Hollatz