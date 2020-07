Viele Medaillen und Titel: Das sind die besten Sportler aus der Region Wismar

Wismar

Sie trainieren, fahren zu Wettkämpfen und sind oft erfolgreich: Die Sportler und Trainer aus Nordwestmecklenburg haben im vergangenen Wettkampfjahr viele Meistertitel geholt. Für ihre Leistungen werden die Kinder und Erwachsenen vom Kreissportbund immer öffentlich geehrt und gefeiert. Diesmal ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. Trotzdem sollten die Leistungen der Kinder und Erwachsenen nicht ungewürdigt bleiben. Deshalb sind fleißig Geschenkboxen gepackt worden – für mehr als 400 Sportler und Trainer.

Übergabe an Bushaltestelle

Übergeben wurden die Präsente in den vergangenen Wochen im Wismarer Kurt-Bürger-Stadion, das mit einem „Ihr seid spitze“-Plakat geschmückt war, und bei den Vereinen vor Ort. „Bei dieser Gelegenheit haben wir zum Beispiel das Motorcrossgelände beim MC Rehna kennengelernt, die Pferde der Reitvereine Gadebusch und Klütz, das Vereinshaus der Gadebuscher Schützen, die Trainingsstätten vom Herrnburger Athletenverein und vom Akrobatikverein Selmsdorf, das Übungsgelände des Radsportteams Dassow und die Bushaltestelle in Rehna, an der Blau-Weiß Grevesmühlen seine Präsente entgegennahm“, berichtet Kerstin Groth, Geschäftsführerin des Kreissportbundes.

Lob für die Geschenkboxen

Die Idee mit den Geschenkboxen, die gefüllt waren mit Waschtaschen für unterwegs und Schreibutensilien, sei gut bei den Sportlern und Trainern angekommen. „Wir haben für diese doch recht außergewöhnlichen Übergaben von den Vereinen viel Lob erhalten“, freut sich Kerstin Groth über die positive Resonanz. Sie und ihre Kollegen drücken allen Sportlern die Daumen, dass sie mit dem Training und den Wettkämpfen bald wieder richtig starten können.

187 Landesmeister-Titel gewonnen

Im vergangenen Wettkampfjahr haben die Sportler bei Wettkämpfen auf Landes- und Bundesebene, aber auch an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen. 187 Landesmeister-Titel sind nach Nordwestmecklenburg und Wismar gegangen. Dazu gab es 89 zweite und 73 dritte Plätze bei den Landesmeisterschaften. 37 Mal ging es bei deutschen Meisterschaften aufs Treppchen. 14 Mal holten die Nordwestmecklenburger dabei Gold, außerdem erkämpften sie sich zehn Silbermedaillen und 13 Bronzemedaillen.

Bei Europa-Meisterschaften gab es keinen goldenen Gewinner, dafür vier zweite und drei dritte Plätze.

Silber bei Weltmeisterschaft

Bei Weltmeisterschaften ging es auch an den Start. Dort holte Radrennsportler Günther Hoffmann von der TSG Wismar in der Altersklasse Senioren eine Silbermedaille sowie die Kanu-Drachenboot-Fahrer Sebastian Fiedler (AK Senior Ü40) und Bastian Vorpahl (AK Senior) Bronze. Die beiden Sportler von der TSG Wismar haben auch bei den Europameisterschaften zweite und dritte Plätze geholt. Ebenfalls einen zweiten Platz bei einer Europameisterschaft hat Springreiterin Tessa Leni Thillmann vom Reit- und Fahrverein Gadebusch mit der Mannschaft geholt.

Erfolgreiche Einzelstarter

Erfolgreiche Einzelstarter bei den deutschen Meisterschaften mit Goldmedaillen sind unter anderem gewesen: die Kegelsportler Marvin Skriwanek (U18), Silvia Schur, Harry Wilde, Werner Klose vom VfL Blau-Weiß Neukloster sowie Taekwondo-Kämpfer Stefan Ulicnik (Ü35) vom Kumgang Taekwondo Wismar. Bei den Mannschaften hat der Kegelverein NWM (U18) Silber geholt und Bronze der Yachtclub Wismar 61 mit dem Team „GER 499 SY test Skipper“.

Hier weitere tolle Leistungen

Bei den Landesmeisterschaften haben Bodo Pahl, Jörg Kröpelin und Uwe Sandhop von der Vereinigten Schützengesellschaft Wismar den Titel zielsicher getroffen. Ebenfalls Landesmeister sind Kampfsportlerin Malika Bouharna vom Shotokan OKBA Kumite, Anne Reboné, Helena Warning, Paula Krause, Svenja Merkel und Henrike Stranz von der Wismarer DLRG-Rettungssport-Staffel, die Jugendgruppe des Yachtclubs Wismar, die Sportakrobaten Julia Eick, Emely Finger, Paul Frank und Tabea Harnack von der TSG Wismar, die Leichtathleten Tim Christoffers, Marlene Witt, Emma Becker, Finley Boldt, Theo Schmallowsky vom PSV Wismar, der Kegelverein NWM, die Kreisauswahl der F-Fußball-Mädchen, Tischtennis-Spielerin Malin Pegler vom Post SV Wismar, Kegler Alex Schwartz vom BSV Wismar, Segler Jan Hinrichs, Mathilda Schmidt und Felix Schießer vom Yachtclub Wismar, die Kanurennsportler Götz Meyer und Jette Neumann von der TSG Wismar, Rettungssportlerin Paula Krause von der DLRG Wismar, die Turnerin Lisa Frank von der TSG Wismar, die Boxer Kenneth Vorbeck, Mjed Al Zein, Finn Ruppelt und Mia Lück vom PSV Wismar, die Kegler Anica Fromme, Lina Besel, Marvin Skriwanek, Stanley Parpart und Magnus Stanley vom VfL Blau-Weiß Neukloster, die Kampfsportler Johannes Leschke von Kumgan Taekwondo Taekwondo sowie Zineb Bouharna und Ricardo Scheufler von Shotokan Karate Okba Kumite und Schachspieler Manan Avetyan vom ASV Grün-Weiß Wismar.

Von Kerstin Schröder