Viele Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg: Quarantäne in Proseken

Proseken

Am Sonnabend hat es zwölf Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg gegeben, am Sonntag kam eine weitere hinzu und am Montag ebenfalls eine. Außerdem gibt es nach langer Zeit auch wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid19.

Viel der Fälle vom Wochenende befanden sich im familiären Umfeld bereits bekannter Infektionsfälle. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt heute 45,6.

Quarantäne für Schüler

Am Samstag musste das Gesundheitsamt die seit längerem erste Allgemeinverfügung für eine Schule erlassen: Nachdem es am Donnerstag an der Regionalen Schule mit Grundschule Proseken einen positiven Fall gegeben hatte, wurden zunächst, der Handlungsempfehlung des Bildungsministeriums folgend, die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, wie regelmäßige Schnelltestungen und eine verstärkte Absonderung der fraglichen Gruppen mit der Schulleitung vereinbart.

Am Samstag lagen dann drei weitere positive Testergebnisse von Schülern vor, so dass entschieden wurde, aufgrund der Fallhäufung eine Allgemeinverfügung zu erlassen. Diese gilt für die Kinder der Klasse 6a, die am 25., 26. oder 27. August in der Schule waren. Sie müssen bis zum 10. September in Quarantäne. 16 Kinder sind davon betroffen.

Fälle nach Amtsbereichen

Insgesamt 71 Neuinfektionen hat es in der vergangenen Woche in Nordwestmecklenburg gegeben, die meisten in Wismar. In der Hansestadt sind 32 Fälle aufgetreten. In Neukloster-Warin, Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen und im Klützer Winkel jeweils drei, in Grevesmühlen-Land elf, Lützow-Lübstorf vier, im Schönberger Land sieben, in der Stadt Grevesmühlen acht.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ