Wismar

Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 37 Neuinfektion mit Covid19 und zwei weitere Todesfälle. 316 Menschen befinden sich mit einer Infektion in Quarantäne, mit ihren Kontaktpersonen sind es insgesamt 1544.

Die Inzidenz für den Landkreis steigt nach einem deutlichen Absacken über Ostern um weitere 8,9 auf 93,4 mit 147 Fällen in sieben Tagen.

Kitas, Pflege und Tierzucht betroffen

Rund die Hälfte der Neuinfektionen war bereits als Kontaktperson in Quarantäne, darunter zum Beispiel Kinder, die bereits aufgrund von Allgemeinverfügungen für Kindertagesstätten zu hause bleiben mussten. Drei gehören zur Kita Zwergenland in Wismar, für die sich nun die fast ausgelaufene Quarantäne verlängert. Auch ein weiteres Kind der Kita Siebenschläfer ist positiv getestet worden. Letztgenannter Fall hat eine Reihe von neuen Kontaktpersonen nach sich, die aber ohne eine neue Allgemeinverfügung einzeln informiert worden sind.

Aber auch in beruflichen Umfeldern gab es Neuansteckungen, wie ein Mitarbeiter in einer Tierzucht, die inzwischen eine Häufung von vier Fällen aufweist, ein Handwerker, eine Verkäuferin und natürlich auch wieder Personen aus medizinischen Berufen, wie zum Beispiel ein Arzt des Sana-Klinikums in Wismar.

Unter den Neuinfektionen sind aber auch fünf Personen im Rentenalter ohne besondere Kontakte.

Von OZ