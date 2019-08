Neuburg

Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend: Das Spendenkonto für Klara (10) aus Neuburg wächst von Tag zu Tag. Das Mädchen leidet an einer sehr seltenen Muskelentzündung und hat ständig Schmerzen. Seit Kurzem ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Da Klaras Schule nicht barrierefrei ist, haben ihre Eltern eine Spendenaktion gestartet – denn Klara möchte ihre Freunde und ihren geliebten Heimatort nicht verlassen. Dafür braucht sie in erster Linie einen Lift, um in den Klassenraum zu kommen. Und den braucht sie so schnell wie möglich.

Viele Menschen wollen dem Mädchen helfen. Das Spendenkonto steht derzeit schon bei 17 000 Euro, weitere Gelder sind angekündigt, so dass am Ende vielleicht 20 000 Euro zusammenkommen, schätzt Klaras Mutter Julia Erpen. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass so viele Menschen Anteil am Schicksal meiner Tochter nehmen“, sagt sie gerührt. Die Summe, die bislang zusammengekommen ist, sei der „Wahnsinn“. Viele Firmen und Menschen aus der Region hätten gespendet. „Die meisten kennen uns gar nicht, trotzdem geben sie uns Geld so wie zum Beispiel eine ältere Dame aus Wismar, die 500 Euro für Klara übrig hatte“, erzählt die Neuburgerin. Sie dankt allen von ganzem Herzen, die sie unterstützen, dass sich der größte Wunsch ihrer Tochter erfüllt: weiterhin in Neuburg zur Schule gehen zu dürfen. Nötig sind für den Gesamtumbau (inklusive WC) rund 50 000 Euro.

Fall beim Bildungsministerium

Der Einbau eines Liftes würde etwa sechs Wochen dauern, hat eine Firma geschätzt. Neuburgs Bürgermeister Bernd Hartwig ( CDU) erklärte Anfang August, die Gemeinde hätte nicht das notwendige Geld für einen Lift. Der Haushalt für 2019/20 sei längst bestätigt. Zusätzliche Kosten in dieser Höhe könnten von seiner kleinen Kommune nicht so schnell gestemmt werden.

Die SPD-Politiker Birgit Oestreich und Andreas Walus, die in der Gemeinde Neuburg zu Hause sind, führten – nachdem sie Klaras Geschichte in der OSTSEE-ZEITUNG lasen – Telefonate mit Behörden, um zu erfahren, ob noch Gelder für einen Schulumbau aus Förderprogrammen zur Verfügung stehen. Geld, das noch nicht abgerufen wurde. Und tatsächlich deutet sich wohl eine Lösung an: Auf OZ-Anfrage teilt das Bildungsministerium in Schwerin mit: „Die Koordinierungsarbeitsgruppe Schulbau hat sich am 14. August getroffen und die Entscheidung gefällt, dass die notwendigen Baumaßnahmen (Treppenlift, Rampe, Behinderten-WC) aus den Mitteln des Strategiefonds des Landes beglichen werden können.“

Gesundheitszustand verschlechtert

Das Landesförderinstitut (LFI) habe Kontakt mit der Gemeinde aufgenommen, um den Förderantrag zügig auf den Weg zu bringen. Zudem sei mit dem LFI besprochen worden, dass sich der Eigenanteil der Gemeinde an deren Finanzkraft orientieren soll und gegebenenfalls eingegangene Spenden dabei ebenfalls Berücksichtigung finden.

Am Donnerstagabend steht das Thema auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter von Neuburg. Sie entscheiden, ob ein sogenannter Treppenplattformlift in der Schule „Am Rietberg“ eingebaut wird und die Fördermittel aus dem Strategiefonds beantragt werden.

In den vergangenen Monaten ist Klaras Familie ziemlich verzweifelt gewesen: Der Gesundheitszustand der Zehnjährigen hat sich verschlechtert. Sie muss mit einer unheilbaren Muskelentzündung leben – wie 150 Menschen in Deutschland. Die Krankheit wirkt sich so aus, dass Muskelgewebe in Fettgewebe umgewandelt wird und die Betroffenen große Schmerzen haben. Das Herz des Mädchens ist ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Schuld ist ein Gendefekt, den die Eltern in sich tragen und an ihr Kind weitergaben.

Anstrengender Schulalltag

Im Moment hat Klara den Pflegegrad 2. Hinunter auf den Pausenhof schafft sie es nicht mehr, an ganz schlechten Tagen bleibt sie zu Hause und macht dort Schulaufgaben. Seit diesem Schuljahr wird sie von einem Integrationshelfer unterstützt. Er trägt ihren Schulranzen, wenn sie dazu keine Kraft hat, und er schreibt für sie mit, wenn ihre Finger zu sehr schmerzen. Trotz der Beeinträchtigungen ist das Mädchen eine gute Schülerin. Kommt der Lift nicht, müsste sie auf eine Körperbehinderten-Schule nach Schwerin wechseln. Das will Klara auf keinen Fall. Bis zur zehnten Klasse möchte sie in Neuburg bleiben – in dem Ort, in dem sie groß geworden ist und sich gut aufgehoben fühlt.

Mehr Infos:

Kontakt zur Autorin

Von Kerstin Schröder