Viele Wismarer verschenken Parkscheine

Wismar

Wer oft in Städten unterwegs ist, muss viele Parkschein ziehen. Doch meist nutzen die Autofahrer nicht die ganze Zeit aus. Die Scheine werden deshalb gerne auch mal an andere Autofahrer weitergereicht. Passiert ist das Anfang der Woche auch auf einem Wismarer Parkplatz. Die Kolumne dazu „Der verschenkte Parkschein“ hat die Frage aufgeworfen: Ist das überhaupt erlaubt, den Zettel Fremden zu überlassen, damit die keinen Schein kaufen müssen?

Auf der OZ-Facebook-Seite ist das Thema diskutiert worden. Anja Proporowitz berichtet, dass sie den Schein auch weitergibt, wenn mehr als 15 Minuten noch offen sind: „Ist doch schade, das Geld verfallen zu lassen“, meint sie. Auch Mathias Eickholt erzählt: „Wenn noch Zeit über ist, gebe ich oft den Parkschein weiter.“ Genauso machen es Cindy Karsten und Andrea Eggert. OZ-Leser Sean Ezmen hat sogar Tageskarten des öffentlichen Nahverkehrs weitergegeben, als er den noch nutzte.

Anzeige

Zeit ist bezahlt

Maria Ehrentreich hat auch schon mal einen bekommen und gibt ihre weiter. Sie findet die überraschenden Gesichter immer sehr spaßig. „Keiner rechnet mehr mit solcher Solidarität. Schade eigentlich“, findet sie. Ob das erlaubt ist, darüber habe sie noch nie nachgedacht.

Ist diese Praxis nun legal? Christa Böttner schreibt: „Ob erlaubt oder nicht, der Schein ist für diese Zeit bezahlt. Wer letztendlich auf den Parkplatz die Zeit absteht, ist doch egal.“ Der Schein sei nicht personengebunden. „Das ist genau dasselbe, wenn ich einen Schein löse und ihn meinem Nachbarn gebe“, kommentiert sie.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Facebook-Nutzerin De Lo Blue unterstützt das. Sie ist sicher: Der Parkschein darf auch weitergegeben werden. Sie schreibt: Wenn man früher als gedacht zu seinem Auto zurückkehrt, sei der Parkschein noch eine Weile gültig, obwohl man ihn gar nicht mehr braucht. Da der Käufer die bereits bezahlte Gebühr nicht zurückfordern kann, möchte er den Parkschein vielleicht lieber an einen anderen Autofahrer verschenken, statt ihn einfach wegzuschmeißen. „Dies ist tatsächlich erlaubt.“

Das sagt der ADAC

Und tatsächlich: Auch die Verkehrsexperten des Automobilclubs ADFC informieren: Es spricht nichts dagegen, einem Autofahrer sein Parkticket zu überlassen, sofern der Platz öffentlich ist. Der Parkschein ist nicht an Personen oder Autos gebunden. Wer also früher als gedacht zu seinem Wagen zurückkehrt, kann das Parkticket verschenken – oder aber noch den einen oder anderen Cent einsparen, indem er es verkauft. Auch das wird praktiziert, vor allem bei Tagestickets. In dem Fall bekommt der Autofahrer noch etwas Geld für die nicht genutzte Zeit zurück.

Von Kerstin Schröder