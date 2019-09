Bad Kleinen/Gadebusch

Zu zwei Unfällen ist es am Donnerstagmorgen im Landkreis Nordwestmecklenburg gekommen: An der Ampelkreuzung der B 106 in Höhe Bad Kleinen sind zwei Autos ineinandergefahren. Die zwei Insassen des Opel, der aus Richtung Wismar in Richtung Schwerin unterwegs war, zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Kleintransporter, der aus Richtung Bad Kleinen kam, fuhr in Richtung Bobitz davon. Der Schaden am Opel wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Er war nicht mehr fahrbereit.

Auf der Kreisstraße 106 zwischen Gadebusch und Reinhardtsdorf war dann ein weiterer Fahrer zu schnell unterwegs. Die 28-jährige Frau verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer und ihr sechsjähriger Sohn leicht. Der Gesamtschaden betrug 3000 Euro.

Von OZ