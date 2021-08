Warin/Wismar

Die Vorfreude steigt bei den Organisatoren des Wariner Strand-Open-Airs: Etwa 2000 Besucher werden zur Veranstaltung unter freiem Himmel erwartet – aufgeteilt auf zwei Abende. Stargäste sind die Musiker von Deutschlands derzeit angesagtestem Dance-Duo Vize. Dazu legen weitere DJs aus der Region und Norddeutschland auf. Darunter ist DJ Peter Brandenburg aus Warin. Seine Mutter organisiert das zweite Strand-Open-Air. „Schon jetzt sind trotz Corona mehr Tickets verkauft worden als bei der Premiere 2019“, so der Veranstalter. Der gute Vorverkauf zeige: „Die Menschen wollen endlich wieder Musik hören und tanzen.“

Grundstück ist 5000 Quadratmeter groß

Die Open-Air-Besucher können sich vor Ort kostenlos testen lassen, wenn sie keinen aktuellen Nachweis dabei haben. Dafür ist am Eingang extra ein Zentrum aufgebaut worden, es ist von 17 bis mindestens 23 Uhr geöffnet. Nur mit negativem Ergebnis beziehungsweise einem Impf- oder Genesungsnachweis geht es auf das rund 5000 Quadratmeter große Gelände. Nachgewiesene Test, zum Beispiel vom Arbeitgeber, werden anerkannt. Maskenpflicht gilt am Ein- und Ausgang sowie auf den Toiletten.

Die Musik wird am Großen Wariner See am 6. und 7. August aufgelegt, Vize betreten am Abend des 7. August die Bühne. Als Erster am Freitag, 6. August, wird ab 20 Uhr Ostseewelle-Party-DJ Alexander Stuth das Publikum unterhalten – mit alten und neuen Hits. Auch DJ Maaho wird an dem Abend auf der Bühne sein. „Die Gäste kommen aus ganz Norddeutschland, sogar Berliner und Sachsen haben schon Karten gekauft“, berichtet der Veranstalter. Vermutlich hätten sich viele Vize-Fans Tickets gesichert.

Erfolgsproduzent kommt aus Wismar

Einer der beiden Vize-Musiker ist Vitali ­Zestovskih. Der Erfolgsproduzent hat von 1998 bis 2015 in Wismar gelebt und in den vergangenen Jahren bereits mit Deutsch-Rapper Capital Bra, Tokio Hotel und Dieter Bohlen zusammengearbeitet. Am Sonnabend können die Gäste dann nach seiner Musik und der von DJ Johannes Vimalavong tanzen. Er ist der zweite Mann von Vize. Ihre Hits sind mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Ihr Markenzeichen ist Slap House, der ins Ohr und in die Beine geht. Mit aktuell zwei Millionen Streams täglich, 7,5 Millionen Hörern monatlich, mehr als 17 000 Followern auf Spotify und 50 Millionen Plays auf Youtube haben sich Vize international in der Electronic-Dance-Music-Szene etabliert.

Mit 14 Jahren ist Vitali ­Zestovskih aus Russland nach Deutschland gekommen und mit seinen Eltern nach Wismar gezogen. „Da fing ich an, in Diskotheken und Clubs zu gehen, hab’ die DJs gesehen und gedacht: Das muss ich werden“, hat er der OSTSEE-ZEITUNG in einem Interview erzählt. Auf dem Schrottplatz hätte er sich einen Doppeldeck-Kassettenrekorder besorgt und angefangen, Musik miteinander zu vermischen. „Irgendwann hab’ ich dann selbst angefangen, aufzulegen. Als es langweilig wurde, Musik nur abzuspielen, fing ich mit dem Produzieren an.“ Damals sei er auch ein Discogänger gewesen: Im inzwischen geschlossen „Enjoy“ in Karow bei Wismar sei er jedes Wochenende zweimal. „Aber auch in Wismar und Schwerin hab’ ich alles mitgenommen.“ Nun kommt er nach Warin und freut sich, nach der langen Corona-Pause endlich wieder vor Publikum auftreten zu können.

Mehrere Bars stehen an See und Strand

Der Einlass am 7. August beginnt um 18 Uhr, zwei Stunden später beginnen die Bühnenauftritte. An dem Abend treten noch weitere Künstler auf: Dorfkind J-P, Franky B., Nerds at Raves, T3Ubler und Laserboys. „Wichtig wäre, dass die Gäste rechtzeitig kommen, um Warteschlangen zu entzerren“, sagt Peter Brandenburg. Die Luca-App könne zum Einchecken genutzt werden.

Aufgebaut sind am Großen Wariner See auch drei Barbereiche und eine Beachbar samt Liegestühlen. Karten kosten am Freitag, 6. August, ab 12,50 Euro, am Sonnabend, 7. August, ab 20 Euro und für beide Tage ab 25 Euro. Tickets gibt es vorab im Internet unter www.eventim.de oder www.strandopenairwarin.de oder an der Abendkasse.

Von Kerstin Schröder