Wismar

Der Fernseher funktioniert nicht, telefonieren übers Festnetz ist nicht möglich und auch im Internet kann er nicht surfen: Horst Kriegsmann vom Kagenmarkt in Wismar ist sauer. Seit Dienstagfrüh ist seine Technik out of order, wie es so schön heißt – außer Betrieb. Er vermutet, dass es an seinem Anbieter Vodafone liegt. „Wir haben aber keine Auskunft bekommen und erreichen auch niemanden, der uns weiterhelfen kann“, erklärt er. Ein paar Türen weiter wohnt Sylvia Zöllner. Auch sie hat keinen Empfang. Ebenso ihre Nachbarn nicht, wie sie der OZ gegenüber erklärt. „Die Störung ist seit vier Tagen. Ich kann mich kaum noch beherrschen“, schimpft sie. „Wir sollen in Corona-Zeiten Kontakte vermeiden und dann kann man noch nicht mal zu Hause fernsehen.“ Bei der Störungsstelle von Vodafone habe man ihr erklärt, dass das Problem bald behoben werde.

„Vodafone hat tatsächlich seit dem 30. November um 8.22 Uhr eine lokale Störung in einem kleinen Teil seines Kabelnetzes am Kagenmarkt“, bestätigt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf. Betroffen seien bis zu 171 Kunden, die kein Kabel-TV empfangen, nicht im Internet surfen und auch nicht im Festnetz telefonieren können. „Ursache ist ein Kabelschaden auf dem unterirdischen Glasfaserstrang, über den diese Haushalte an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind“, führt er aus.

Zur Behebung der Störung seien nun Tiefbauarbeiten und der Austausch eines defekten Bauteils zwingend erforderlich. „Diese Arbeiten sind in der Planung und die Ausführung leider sehr aufwendig“, bedauert Petendorf. „Unser örtlicher Dienstleister hat sofort nach Bekanntwerden der Störung damit begonnen, die genaue Schadstelle zu ermitteln und das Konzept für die Reparatur zu erstellen“, erklärt er und ergänzt: „Dank dieser akribischen Vorgehensweise können die eigentlichen Reparaturarbeiten bereits in Kürze begonnen und dann auch zügig vollendet werden.“ Er bittet die betroffenen Kunden, die über die unterirdische Zufuhrstrecke an das Kabelnetz angeschlossen sind, noch um etwas Geduld. „Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die Wiederherstellung eines zerstörten Kabelstrangs geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelnetz von Vodafone wünschen und benötigen.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jana Franke