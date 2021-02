Wismar

Kaum hat es ein wenig geschneit, steigt der Anflug auf die Futterstellen. Die ersten in den frühen Morgenstunden sind meist die Amseln. Zu ihnen gesellen sich mit zunehmender Helligkeit die Meisen, Buch- und Bergfinken sowie Heckenbraunellen.

Vögel in der kalten Jahreszeit zu füttern ist ökologisch unnötig, weil sie sich mit weniger Nahrung einer härteren Witterung anpassen. Doch schädlich ist die Fütterung auch nicht, sagt der Naturschutzbund Deutschland. Sie biete außerdem gute Gelegenheiten, Vögel zu beobachten.

Als Basisfutter, das von fast allen Arten gefressen wird, würden sich Sonnenblumenkerne eignen. Bei ungeschälten Kernen falle zwar mehr Abfall an, dafür würden die Vögel länger an der Futterstelle verweilen – so seien zu länger zu beobachten. Auch Hirse, Getreidekörner, Fett-Kleie-Gemische und Rosinen seien als Futter geeignet.

Eine Möwe an einer Futterstelle Quelle: (c) Georg Hundt

Möwen fressen auch gerne mal davon. Fotograf Georg Hundt hat eine solche Szene festgehalten und schreibt dazu: Das Netz hat die Möwe gleich mitgeschluckt. Hoffentlich geht das gut.

