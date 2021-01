Vogelsang

In dem kleinen Dorf Vogelsang, Gemeinde Neuburg, leeren regelmäßig drei Recyclingunternehmen die Altpapiertonnen der rund 40 Einwohner. Zu Jahresbeginn waren zufällig alle drei an einem Tag in dem Dorf unterwegs. Angesichts von erhöhten Klimaschutzbestrebungen sorgt das für Unverständnis.

„Seit Mitte des vergangenen Jahres verlangt mein Entsorger GER dafür Gebühren, weil die Kosten steigen. Dies kann ich verstehen“, teilt Bewohner Ralf Jänicke mit. „Was ich nicht verstehe, ist, dass sich gleich drei Entsorger ( Veolia, GER, Gollan) auf den Weg hierher machen, damit jeder seine Tonnen entleeren kann. Jeder kommt mit einem großen Lkw und fährt die Dörfer ab. Das nennt man Marktwirtschaft!“

In Vogelsang würden die drei Unternehmen jeweils etwa drei bis vier blaue Altpapiertonnen leeren. „Ich empfinde dies als nicht normal und der Umwelt tut dies auch nicht gut“, bekräftigt Jänicke. Obendrein hätten sich am besagten Tag zwei der Entsorgerfahrzeuge fast gegenseitig behindert.

Einwohner suchen sich Entsorger selbst aus

In Nordwestmecklenburg ist für die Altpapierentsorgung nicht der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb zuständig. „Mit den Papiersammlungen sind ausschließlich private und zueinander im Wettbewerb stehende Anbieter tätig“, erklärt Mathias Diederich, zuständiger Fachbereichsleiter in der Kreisverwaltung und stellvertretender Landrat. Für die Hanse- und ebenfalls kreisangehörige Stadt Wismar trifft dies nicht zu. Hier leert der städtische Entsorgungsbetrieb die blauen Tonnen – kostenfrei.

Im übrigen Landkreis schließen die Einwohner mit den privaten Anbietern der blauen Tonne Entsorgungsverträge ab. Der Landkreis habe daher keine Möglichkeit, so Diederich, von den Anbietern einzufordern, dass für die Altpapiersammlung jeweils nur ein Entsorgungsunternehmen pro Ortschaft tätig ist. „Das wäre durchaus sinnvoll“, betont Diederich. „Nur die privaten Auftraggeber selbst könnten mit einer Abstimmung untereinander hier eine solche Konzentration erreichen.“

Veolia entsorgt für Bestandskunden kostenfrei

Diesen Vorschlag umzusetzen, dürfte schwierig werden. Denn nach OZ-Recherchen bietet die Veolia Umweltservice GmbH mit Sitz in Wismar die Behälterbereitstellung und das Holsystem „Blaue Tonne“ für seine Kunden kostenfrei an. Daran soll sich nach Angaben von Unternehmenssprecher Florian Pautzsch für Bestandskunden zunächst auch nichts ändern. „Für Neukunden im Landkreis Nordwestmecklenburg erheben wir ein Systementgelt von 38 Euro im Jahr für das Holsystem ,Blaue Tonne’.“

Veolia leert die Altpapiertonne aus privaten Haushalten im Vierwochenrhythmus. Das Abfuhrgebiet fokussiert sich im Wesentlichen auf die Region östlich von Wismar. Zudem weist der Unternehmenssprecher darauf hin, dass im Veolia-Wertstoffhof im Rothentor 1a in Wismar Altpapier und Kartonagen von Privatpersonen kostenfrei angenommen werden.

Papiererlöse sind nicht mehr kostendeckend

Die Jahresgebühr sei aufgrund sinkender Papiererlöse erforderlich. „Es gibt aktuell ein Überangebot von Altpapier und Kartonage auf dem deutschen Altpapiermarkt. Das damit einhergehende anhaltende Absinken des Preisniveaus erschwert eine kostendeckende Entsorgung zusehends“, erläutert Pautzsch. Zudem würden weltwirtschaftliche politische Entscheidungen der jüngsten Vergangenheit wie Strafzölle, Einfuhrbeschränkungen und Importverbote den deutschen Rohstoffmarkt im Bereich Recycling und Verwertung von Altpapier nachhaltig beeinflussen. „Der negative Trend der letzten Monate und die aktuellen Ereignisse lassen leider keine mittelfristig positive Entwicklung erwarten.“

GER erhebt seit Juli 2020 eine Monatsgebühr

Ähnlich hatte Claudius Martinetz, Geschäftsführer der GER Umweltschutz GmbH, den Schritt im vergangenen Jahr begründet, eine Entsorgungsgebühr fürs Altpapier einzuführen. Seit Juli werden 3,76 Euro pro Monat für die 240-Liter-Tonne fällig, die kleine Tonne kostet 2,50 Euro. Das Grevesmühlener Unternehmen war es im Übrigen, das als erstes privaten Haushalten eine Altpapiertonne zur Verfügung stellte. GER startete zu Jahresbeginn 2005 und zwar auch mit einer Gebühr. Seinerzeit kostete die monatliche Leerung der blauen Tonne 2,90 Euro.

Gollan zog mit Jahrespauschale nach

Die Gollan Recycling GmbH ist als dritter Entsorger im Landkreis mit der Altpapiersammlung befasst. Nach der Ankündigung von GER, eine Gebühr dafür zu erheben, zog die Unternehmensgruppe mit Sitz in Neustadt/ Schleswig-Holstein nach. Seine Jahrespauschale beträgt laut Internetseite 25 Euro für eine 120-Liter-Tonne und 35 Euro für eine 240-Liter-Tonne. Zu einer Auskunft sah sich der zuständige Geschäftsführer in den vergangenen Tagen nicht in der Lage.

Von Haike Werfel