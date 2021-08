Vogelsang bei Wismar: ​Kostenloser Keramikkurs startet

Vogelsang

Die Künstlerin Dörte Michaelis lädt an den Wochenenden (7. und 8. August sowie 14. und 15. August 2021) zu einem besonderen Keramikprojekt ein. Zunächst stellen die Teilnehmenden kleinformatige Figuren oder Gefäße aus Ton her. Nach der Trocknungsphase werden diese dann am darauffolgenden Wochenende in eigenhändig aus Zeitungspapier hergestellten Brennöfen gebrannt.

„Brennöfen aus Zeitungspapier sind eine einfache Möglichkeit, unglasierte Keramik zu brennen,“ erklärt Dörte Michaelis. „Wir können zwei Arten von Öfen bauen, der eine verzehrt sich im Brand selbst, der andere bildet die Hülle für einen Schmauchbrand. Am Ende bleibt neben der fertigen Keramik nur etwas Asche übrig.“

Erster Treffpunkt ist am Sonnabend, 7. August, um 11 Uhr in der Hofgalerie Dörte Michaelis in 23974 Vogelsang. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Das Material wird gestellt. Anmeldungen und weitere Informationen per E-Mail an info@doerte-michaelis.de oder unter der Telefonnummer 0173 / 7726526.

Das Projekt wird gefördert durch den Verein Meerkultur e.V. Kunsthaus Stove, durch das Bundesprogramm Neustart Kultur sowie durch den Landkreis Nordwestmecklenburg.

Von OZ