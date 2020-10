Rostock

Es hat nicht ganz gereicht: Toni Zeus (35) alias T.Noize aus Wismar hat es in der RTL-Show „Ninja Warrior Germany“ nicht in die nächste Runde geschafft.

Der Mecklenburger ist DJ und arbeitet als Feuerwehrmann im Fliegerhorst Laage bei Rostock. Im härtesten Parcours Deutschlands wollte er beweisen, wie topfit er ist. „Ich fühl mich richtig gut vorbereitet und bin hochmotiviert“, sagte er kurz vor dem Start. Seine Kampfansage: „Ich bin Feuerwehrmann. Doch bei euch lass ich die Hütte richtig brennen!“

Anzeige

Zeus hat Muckis wie Herkules, genützt haben sie leider nichts. Schon nach 30 Sekunden im Parcours landete Toni Zeus im Wasserbecken.

Aus der Traum vom Titel. Immerhin brachte er die „Ninja Warrior“-Moderatoren in Bewegung: Jan Köppen und Frank „Buschi“ Buschmann tanzten zu Electro-Beats von T.Noize ab.

Nicht mit Muckis, dafür mit kraftvoller Stimme, wollte es Anne-Sophie Kieseler (26) aus Lichtenhagen-Dorf bei Rostock bei „ The Voice of Germany“ in die nächste Runde schaffen. In den Blind Auditions Folge III sang die Pastorentochter, die sonst im Kirchchor auftritt, „The Climb“ von Miley Cyrus.

„Ich freue mich extrem auf die Chance!“, sagte die Rostockerin kurz vor dem Auftritt auf der TVOF-Bühne und betonte: „Ich bin temperamentvoll. Von mir erwartet keiner, dass ich mich wie ein Mauerblümchen verhalte.“

Gereicht hat es dennoch nicht. Weder Mark Forster noch Nico Santos oder die Doppelstuhl-Teams Stefanie Kloß/ Yvonne Catterfeld und Rea Garvey/ Samu Haber – Anne-Sophie Kieselers Favoriten – drückten auf den Buzzer. „Ich bin schon sehr traurig“, kommentierte die Rostockerin die verpasste Chance. Doch sie wolle an sich arbeiten und „vielleicht kann man ja nochmal wiederkommen“.

Von Antje Bernstein